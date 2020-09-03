《特倫斯夢遊仙境》《我們都想旅行》　12首廣東歌自製Staycation

八月的尾聲，是在學人士的暑假，但其實已過立秋。不論秋意濃不濃，我們都想去旅行，讓內心好好出走。疫情持續，心情低迷，始終得為自己悶透的心找個出口，充個電、讓正能量回來，才有本錢面對世界的無力感吧？「Staycation」 這個今年超流行的活動來得正好，一來香港酒店臨立，服務水平高又有城市景觀，本地人一來有機會以優惠價格享受一番；二來離開懨悶的家，換個環境，若加上好歌伴隨，作為 Staycation的背景音樂，幸福指數立即飆升。又真是那麼剛好，最近各歌手的新歌都很呼應這個主題，就讓我們的精選歌曲伴你走一趟 Staycation旅程吧！

出走的渴望 壓抑著 蘊釀著︰《恨》、《我們都想旅行》

沉悶到不能的隔離生活，不知道何時完全過去，我們對發生的種種可能，最大部份的情緒都是「恨」吧，恨不能任意做愛做的事，恨不能做回全世界最愛去旅行的香港人⋯一句「恨你 從頭到尾都不正常 何時能算賬」已經可以道出歌者的無力感，許廷鏗新歌《恨》不僅道出在恨當中的痛，同時也有教育意味，我們在恨當中到底學會了什麼？

很多時候，我們之所以受到傷害，是因為我們容許對方對我們這麼做，或是我們容許這件事情發生。再想深一層，在一段關係裡，我們首先得要夠自愛，才不會在關係中容易受傷，而設立底線是其中重要一環。若是因為突然其來的外在事件而覺得受傷害，我們只能無奈地接受，並選擇另一個角度去處理吧！

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+ 7 + 7 + 7

《我們都想旅行》一曲借旅行來表達我們其實只想快樂，短暫離開，是暫時不去面對令人心灰的人、事、物而以，回看我們現在，想不面對令人灰心的現實的逃生門也沒有，那我們又能怎樣？這次全世界封城，若以更高的角度來看，可能是叫我們身體力行地去尋找快樂，想追求的就身體力行去做，不是逃避現實。其次，山不轉，路轉，不能到境外遊玩，正正是重新發掘這片地方可愛之處的契機！

Run Run Run快出走觀照著迷幻告別惆悵︰《離原》、《特倫斯夢遊仙境》

待不下去了，來個小出走也好，香港酒店如此多，從前五、六星級酒店每晚房價都天價級別。這些日子，很多折扣，以很相宜的價錢去享受國際級酒店的服務也是值了，維港景色本來就是屬於香港人的啊！走吧！

喜歡 Serrini 的《離原》，一路聽一路有種末路狂奔的感覺，也沒有比這歌更能描述我們這現狀。但不要誤會，歌裡唱著的「run」不是叫你離開，而是叫你出發找回親愛的自己，過去就該讓它過去，向著新的願望進發吧！在家工作久了，住所已成了新的工作間，請個幾天假，來一個 Staycation 中找回自己有何不可？

不知道你的小時候，有沒有自己幻想出來的朋友去陪你玩，一人分析多角，你發現自己竟可在腦海中創造很多不同人設，頭頭是道。人愈大，我們反而沒有從前那麼願意想像，而想像力是令我們幸福快樂的重要元素之一。林家謙的《特倫斯夢遊仙境》是他少有的EDM作品，讓人意外他到底還有多少才華未發揮出來。尤如 Terrence 的奇幻出走，把小時候的創造力拿出來，跟你的另一半或三五知己，將 Staycation 當作是真正出走好好享受吧！

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睡到自然醒 在酒店找回愛的點點滴滴︰《遲起的鳥兒有蟲吃》、《存入愛》

最似渡假的一件事，必定是可以睡到自然醒這回事。每天在準時 9 時 onine露面開會已成例行公事，早早成了留家工作的另一種壓力，當一個不理時間的人是很奢侈，但總得找個時間去享受，好好補眠，做些讓自己快樂的事，為自己存入愛，因為我們值得這樣愛自己。

黃研的新歌算是近期的較為特別作品，她清亮的聲音也十分合適這種異國民謠搖滾，歌詞的角度也新鮮，充份表現出新世代不願遵從從前那些約定俗成，當個「斜槓青年」，重拾自由，比起要賣掉每天三份一或更多時間，去換取金錢更來得有價值。自由，正正是 Staycation 中想要追求的，就是當你不想工作的時候，可以不用做，包括所有家務以及打掃。

取自 20 年前作品《全日愛》的諧音作新歌名字，但沒有了前作的EDM盛載的激情，多了一份反撲歸真的清新，Leon 對於這類型小品的掌控根本手到拿來。近年來愛向大眾輸出哲理金句的他，大概推出這作品也是想叫人在低迷的氛圍下，用另一種角度嘗試尋回小確幸吧！

與情人就算未能去到外地旅行，或是少了些異國浪漫，但在家渡假時總算有彼此陪伴，在自己熟識的城市街道中穿梭，重新發現，那份愛、那份滿足感，原來可以很簡單。再扯遠一點，全球飛行航班少了，碳足印減低，讓大自然休養生息，也算是為地球存入愛。

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假期完了 如常生活下次見︰《See You Next time》、《如常》、《懷念晴朗的雨天》

歡樂的時光總是過得特別快，而去旅行最興奮的時候總是在計劃與安排的時候，道別不可再等你，不管有沒有機。一個個小小的留港假期起碼令我們充下電，希望疫情過後可以來一場真正的出走。把拍過的照片好好儲起，再見之前若掛念，都可拿出來，播著這歌單，總可獲得一些安慰！

《See You Next time》算是一首非典型的情歌，指的是分手後仍能落落大方祝福對方，真正的拿得起放得低，Acoustic 版本的釋懷感更重，AGA 的溫柔演繹更為歌曲加分。「仍信愛過的好人能活得到 更好」來作為一場 Staycation 的結局，充份代表到回去那份依依不捨卻又懷著希望的心情。希望距離下一次旅行，將在 2020 年完結前可以開展。

假期過後，回到每天生活的日常，我們發現其實很多微不足道的恆常，都不是必然的。從前可以隨時來一個 weekend 短途出行，今時今日是不可能。《如常》是一首很短但很感動的歌，啓發自一位常去老人院探望另一半的伯伯，因為這樣而感染肺炎離世了。生命總是需要一些衝擊，才能獲得新的角度去看待每天經歷的所有事。當你回到家，回到工作，甚至將來回到可以去外地旅遊，你又會用甚麼新眼光去看待這些生活中的一切呢？

生命當中有很多在晴朗的一天出發，通常都在不同的中途站下車，有時下雨天，更會懷念晴朗的那些日子同行的某些人，如果《如常》是假裝著一切還是很正常，有點強壓著情緒，《懷念晴朗的雨天》則是直率地將追憶表達出來。聽著ONE PROMISE這首歌，為難得的留港假期作結，失落的同時也期待著下次在候機坪影相，現在只好大喊一聲「我真係好想飛啊！

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