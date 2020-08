許廷鏗新歌《恨》邀韋羅莎與朱栢康再續前緣：他們是我的MV代言人

許廷鏗(Alfred)近日推出大碟《Negative》第三主打《恨》,繼《演員的自我修養》及《恐怖情人》後,MV再度邀請兩大劇場界猛人韋羅莎(Rosa)和朱栢康(朱康)擔任男、女主角,Alfred亦在YouTube不禁留言指:「不知不覺…他們是我的MV代言人了。」

Alferd第三度與Rosa和朱康合作。(許廷鏗Instagram圖片)

Alfred留言指Rosa和朱康是自己的MV代言人。(許廷鏗Youtube截圖)

經過三首歌的合作後,Alfred信任Rosa和朱康能完整呈現自己希望帶出的內心畫面,在Instagram亦讚賞二人在今次合作火花更勝前作:「慢慢開始,信任讓我們成為一個不可劃分的一體;慢慢開始,他們變成了我的「內心劇場代言人」,每一次都呈現了我內心的畫面。這一次更厲害的是,他們捉到的不只是我的內心,而是凝住了現場的空氣,屏住了呼吸。事後我跟他們說:『I feel like you guys are on a different level this time』Rosa 回覆:『Definitely a different level... 』我想這就是信任和堅持經營的效果,其實關係也是如此,有多信任,有多堅持,就定斷了關係的長短。期待下次再擦出怎樣的火花。」

Rosa和朱康不約而同地在Instagram上載一張拼圖,重溫二人在《恨》、《演員的自我修養》及《恐怖情人》MV畫面。其中Rosa不自覺地認為這三首歌互有關連:「像是毫無關連的三首歌,對我卻有種三部曲的感覺。我試過順哩個次序一首接一首咁睇晒呢三個MV,都幾過癮,好似睇住兩個細路變大人咁。」而朱康則笑指:「在此亦要多謝韋羅莎,佢喺我身上學咗好多關於表演嘅嘢,多謝佢。」

Rosa和朱康已經是第三次合作。(韋羅莎Instagram圖片)