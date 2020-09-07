樂壇核數師｜李克勤商台ViuTV奪冠　《格林童話》與大滿貫絕緣？

李克勤新歌《格林童話》走勢凌厲，早前已先後成為「勁爆本地榜」及「中文歌曲龍虎榜」冠軍歌，今個星期更同時在「903專業推介」和「Chill Club推介榜」登頂，離成為下一首「五台冠軍歌」只差「勁歌金榜」一冠。

李克勤《格林童話》有望成為下一首「五台冠軍歌」。

加入英皇4年 從未奪「勁歌金榜」冠軍

其實克勤在「勁歌金榜」奪冠有一定難度，因為自2016年加盟英皇娛樂以來，他的作品都與TVB冠軍絕緣。例如4年前同樣因副歌沒有唞氣位而考起克勤的《一個都不能少》，雖然在三大電台排行榜登頂，卻在「勁歌金榜」飲恨得第二。其後兩首「三台冠軍歌」《失魂記》和《龍鬚糖》，在TVB依然屈居亞軍。若果今次可以「開齋」，贏得轉投新公司以來首支「勁歌金榜」冠軍歌，李克勤就能成為繼莫文蔚之後，第二位擁有「五台冠軍歌」的歌手。

+ 6 + 6 + 6

李克勤上一首「勁歌金榜」冠軍歌，已經要追溯到環球唱片時代。

2009年起香港音像聯盟（HKRIA）就旗下成員唱片公司的音樂作品版權收費問題，和TVB引發爭議，雖然環球唱片旗下藝人一度絕跡無綫，但在2013年雙方達成協議後，李克勤新作再有機會派台到TVB。2015年，克勤先後憑《你最重要》和《世界真細小》（與容祖兒合唱），相隔6年再奪「勁歌金榜」冠軍，而2016年的派台歌《一個都不能少》僅在「勁歌金榜」排名第二，但同一首歌則成為商台、港台、新城冠軍歌。

李克勤對上一次贏得「勁歌金榜」冠軍，已經是2015年。（視覺中國）

點擊大圖睇2020年第36周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「勁爆本地榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「中文歌曲龍虎榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「Chill Club推介榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「勁歌金榜」Top10：