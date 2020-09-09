廖子妤做導演幫好姐妹余香凝拍MV　畫面勁靚每格都係Wallpaper

廖子妤（Fish）在ViuTV電視劇《地產仔》中憑女扮男裝的「魚哥」成功入屋，但她沒有因此停下腳步，而是更樂於挑戰自己，最近余香凝（Jennifer）翻唱孫燕姿名曲《逆光》，並重新編曲，作為好姐妹的Fish就親自擔任導演，聯同CoverDog團隊為Jennifer拍攝了一個MV，她在IG寫道：「從余香凝做歌手開始就一直想給她拍一個MV，條件不足，要用最短時間和有限資源去做，剪片的時候看着這些美麗的畫面和大家，真的很感動。一切就像回到讀書拍片的時候那麼熱血。」

廖子妤當起演員自然是沒話說，談起今次做導演，Fish在接受訪問時就表示一早有淵源，在馬來西亞時她已經有過當導演的經驗。（IG／＠fish331）

點擊圖輯睇廖子妤靚相：

+ 16 + 16 + 16

廖子妤當起演員自然是沒話說，談起今次做導演，Fish在接受《香港01》訪問時就表示一早有淵源，在馬來西亞時她已經執導過MV及賀歲特輯：「我以前讀書係讀幕後製作，一直都以導演呢個方向為目標，一直都有寫自己嘅故事但冇機會實行。」圈中不少演而優則導的例子，今次Jennifer翻唱歌曲，Fish就按捺着緊張的心情，自告奮勇為她拍攝MV：「從Jennifer做歌手開始，我已經都好想幫佢拍一個MV，可惜一直都冇機會，今次同CoverDog合作都算還我一個心願。」

CoverDog團隊偶爾會跟不同藝人合作改編、翻唱歌曲，廖子妤加入其中就希望累積當導演的經驗，是次余香凝翻唱《逆光》就由好姐妹Fish擔任導演。（IG／＠fish331）

是次拍攝雖然資源受限，但整個團隊就花了不少心思，Fish說：「雖然係冇錢嘅製作但絕不馬虎，編曲、音樂都用左好多心機，我擺左好多心機落去做前期工作。」Fish透露光是前期準備就花了近一個月時間，作為導演的她更親力親為搵景、搵道具、更兼任後期剪接的工作，過程中令她回憶起讀書時期與組員一起奮鬥的畫面。

至於拍攝MV的費用，Fish就透露團隊事先投資了攝影機、燈光等器材，只計算是次MV其實花得最多是轉景間的交通費，及後她想想道：「製作上其實最貴係人工，我哋如果個個收番正價，其實都唔少錢。」是次MV共拍攝五小時：「4個鐘拍Jennifer，1個鐘拍Band Shot。」

點擊圖輯睇Fish拍嘅MV有幾靚！！

+ 32 + 32 + 32

Fish還記起拍《逆光》當天日間在赤柱其實還拍了另一條《Sugar In The Marmalade》的MV，影片中有男生扮起美人魚，誰知在拍攝過程中被人拍下，更在網上瘋傳、出了報道，也算是有趣的另類宣傳。

點擊圖輯睇余香凝靚相：