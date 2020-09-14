【樂壇核數師】胡鴻鈞再奪「勁歌金榜」冠軍　新歌延續4年強勢

胡鴻鈞（Hubert）新歌《你幸福嗎？》本周同時在「中文歌曲龍虎榜」和「勁歌金榜」登頂，成績亮眼。記者翻查資料後發現，在2016年至今，胡鴻鈞所有派往TVB的歌曲，最後全部都能贏得冠軍，感覺在數據上就已證明「星夢一哥」位置誰屬。

胡鴻鈞4年來所有派台歌都拿TVB冠軍，外人眼中看似非常合理，實際上要達成這個創舉並不容易。（胡鴻鈞Instagram圖片）

4年16首派台歌全稱霸「勁歌金曲」

根據資料，不計群星合唱的曲目在內，胡鴻鈞自2016年自己親自作曲的《讓我放開》起，不論是《到此一遊》、《凡人不懂愛》等劇集歌曲，還是《朋友身份》、《偉業街》等非劇歌，4年來16首派台歌都獲得「勁歌金榜」冠軍，其中劇集《降魔的》片尾曲《遙不可及》更是雙周冠軍歌。此外他在今年的電台排行榜中成績亦是亮麗，尤其3首對外派台的歌曲在「中文歌曲龍虎榜」同樣取得第一，可見胡鴻鈞今年的作品不只是受電視觀眾歡迎。

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數據不講大話 星夢歌手胡鴻鈞無綫以外成績最好

在眾多星夢男歌手中，周柏豪是最有力問鼎「一哥」位置，只是他在今年依然沒有推出任何新歌，而其他如鄭俊弘、伍富橋等歌手，雖然在「勁歌金榜」中依然能取得好成績，但在各大電台排行榜中表現卻不如胡鴻鈞理想。在數據上來看，胡鴻鈞已幾乎坐穩「星夢一哥」位置。

周柏豪近年轉戰影視，今年尚未推出新歌。（電視畫面）

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「903專業推介」Top10：

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「勁爆本地榜」Top10：

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「中文歌曲龍虎榜」Top10：

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「Chill Club推介榜」Top10：

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「勁歌金榜」Top10：