樂壇核數師｜胡鴻鈞新歌留守TVB榜首　星夢5年擁11首雙周冠軍歌

自三個星期前起，吳若希《最遠的距離》和李克勤《格林童話》已分別坐穩「勁歌金榜」亞軍及季軍位置，今個星期更榜上無名。相反，上周冠軍歌，胡鴻鈞的《妳幸福嗎？》繼續佔據榜首，成為今年第二首雙周冠軍歌。 同一首歌要在同一個樂壇流行榜中贏過兩次冠軍並不容易，翻查資料，過去5年一共有16首雙周冠軍歌，平均每年出現約3首，當中11首正是出自「勁歌金榜」。

吳若希和李克勤留守三甲位置3個星期都無法衝冠，但胡鴻鈞的《妳幸福嗎?》則連續第二個星期佔據「勁歌金榜」榜首（《妳幸福嗎?》MV截圖）

【樂壇核數師】胡鴻鈞再奪「勁歌金榜」冠軍 新歌延續4年強勢

到目前為止，2020年出現過兩首雙周冠軍歌，除《妳幸福嗎？》外，RubberBand《漫長》在剛踏入2020年之際，就連續在第1周和第2周贏得「中文歌曲龍虎榜」冠軍。數據顯示，原來今年的雙周冠軍歌總數已經超越上年。雖然2019年也有鄭秀文《我們都是這樣長大的》、許廷鏗《我們與愛的距離》和周柏豪《老少平安》等佳作，但沒有一首冠軍歌能在單一樂壇排行榜中贏過兩次冠軍。

《漫長》既是2020年第一首雙週冠軍歌，亦是RubberBand第一首兩星期冠軍歌。（資料圖片）

再看2016-18年的成績，胡鴻鈞亦曾在2018年，憑TVB劇集《降魔的》片尾曲《遙不可及》連續贏得第1周和第2周「勁歌金榜」冠軍。不過在過去5年間，許廷鏗和HANA才是雙周冠軍歌常客。前者在2017年離開星夢娛樂前，相繼以《記住忘記我》（外購劇《無心法師》主題曲）、《我的志願》和《痛醒》在「勁歌金榜」贏過雙周冠軍。而後者在同年加盟星夢後，至今已有《一輩子守候》（外購劇《錦繡未央》主題曲）、忘記我自己（劇集《使徒行者2》片尾曲）和但願人長久（翻唱盧冠廷作品，劇集《跳躍生命線》插曲）三首雙周冠軍歌。

許廷鏗在離開星夢前已有三首雙周冠軍歌，其中一首是大熱作品《我的志願》。（資料圖片）

菊梓喬至今同樣有三首雙周冠軍歌，相信這位「星夢一姐」能推出更多，（陳志嵐攝）

最近5年究竟有邊幾首雙周冠軍歌？

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