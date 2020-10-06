樂壇核數師︱MIRROR新歌上榜11周奪903冠軍　有望年終贏歌曲獎？

離年終頒獎禮尚餘約3個月，樂迷在年末都會分析各大樂壇流行榜成績，從而推測年終頒獎禮的賽果。男團MIRROR單曲《IGNITED》在本周登上「903專業推介」榜首，屈指一算，原來這首歌已經上榜11星期，按照目前走勢，相信MIRROR今年有機會拿下成軍以來第一個歌曲獎。

MIRROR今年推出的新歌《IGNITED》反應熱烈，數據上有望贏得首座歌曲獎。（梁碧玲攝）

《IGNITED》在第30周開始登上「903專業推介」，在上榜的11個星期中，歌曲大部份時間都處於推介榜中上游位置，並已分別奪過兩次單周亞軍（第34、36周）和季軍（第32、33周）。而這個成績和上榜時間，意味《IGNITED》在叱咤903的播放率比絕大部份派台歌更高。

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眾所周知，「903專業推介」和「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」的成績均按照歌曲上榜時的播放率計算，一首派台歌的上榜時間夠長，期間亦長期躋身上游位置，就代表單曲在叱咤903播放率高，有力問鼎年終歌曲獎。《IGNITED》在年終時會整合11個星期在叱咤903的播放次數，加上歌曲深受DJ喜愛，期間更5度打入三甲位置，相信在統計上會佔盡優勢，有機會在頒獎禮台上看到他們的身影。

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「903專業推介」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「勁爆本地榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「中文歌曲龍虎榜」Top10：

「Chill Club推介榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「勁歌金榜」Top10：