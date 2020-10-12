樂壇核數師｜周柏豪《劫後餘生》空降903　再有五台冠軍歌面世

相隔一年，周柏豪在九月底推出全新廣東歌《劫後餘生》，深得樂迷喜愛。歌曲在樂壇排行榜成績理想，今個星期更空降「903專業推介」第11位，成為今年繼胡鴻鈞後，第二位擁有商台上榜歌的星夢歌手。

《劫後餘生》今個星期空降「903專業推介」第11位。（周柏豪Facebook影片截圖）

不計算年中才加入星夢娛樂的JW王灝兒，今年除胡鴻鈞（《沒身份妒忌》）和周柏豪外，其餘星夢6大歌手鄭俊弘、吳若希、林穎彤、菊梓喬、連詩雅和伍富橋，都沒有歌曲登上「903專業推介」，意味上榜1機會率只得四分之一。

其實周柏豪和三年前離開星夢的許廷鏗一樣，都是叱咤頒獎禮常客，每年都有作品問鼎歌曲獎。而在2018年剛加入星夢後，周柏豪亦先後有《男人背後》和《老少平安》登上推介榜榜首，後者更贏得「專業推介叱吒十大」第八位，可見他從華納唱片轉會到星夢並未減低其得獎機會。作為現在唯一一位上過叱咤頒獎台的星夢歌手，他的新作很大機會成為「903專業推介」冠軍，為星夢帶來2020年「零的突破」。

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李克勤《格林童話》TVB離奇奪冠 成第二首五台冠軍歌

另外，李克勤《格林童話》在第35周起，已經連續3個星期停留「勁歌金榜」亞軍，其後更落榜一周，一度令歌迷感到可惜。不過，自第39周起，《格林童話》卻重新回到「勁歌金榜」第5位，並在今周終於登上榜首，繼莫文蔚《呼吸有害》後，再有歌曲達成五台冠軍歌的歷史里程碑。

李克勤《格林童話》成第二首五台冠軍歌。（視覺中國）

點擊大圖睇2020年第41周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」Top10：

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「勁爆本地榜」Top10：

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「中文歌曲龍虎榜」Top10：

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「Chill Club推介榜」Top10：

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「勁歌金榜」Top10：