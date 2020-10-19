盧巧音談疫情下幾近無收入 　正籌備線上音樂會：自己同歌迷都餓

盧巧音（Candy）加盟ViuTV音樂節目《Chill Club》固定主持陣容，周一（19日）參與第一次錄影，談起參與主持的契機，Candy就說受節目邀請：「我諗節目組想有啲新意！」不擅言辭的Candy又表示頗為擔心：「我講嘢又唔係好叻、轉數又唔係好快，其實都多謝有機會試下做主持！」

Candy上次上《Chill Club》與同為主持的趙學而合唱過《垃圾》，不過Candy就有要求地表示因為時間不充裕而有美中不足的部分，更期望有機會再與各主持合唱。（梁碧玲攝）

說起Candy早前與《埋班作樂》合作推出新歌《旁觀他人之痛》，Candy就透露近日希望籌備線上音樂會：「因為自己都餓、歌迷又餓，所以應該做啲嘢，亦開始計劃緊。」Candy又呼籲歌迷提供意見：「想聽咩歌、想見到點樣嘅我都可以同我講，等我有意念去定主題或演出方式。」新冠肺炎肆虐幾乎一整年，Candy就表示工作大受影響：「好少可見到咁多舊朋友，其實好開心，平時最多只係四五個人喺Band房。（收入方面？）冇乜收入㗎，唯有喺呢個時候盡量增值自己、寫下歌。」

Candy希望疫情穩定後，明年有機會出實體碟。（梁碧玲攝）

Candy早前與《埋班作樂》合作推出新歌《旁觀他人之痛》。（梁碧玲攝）

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