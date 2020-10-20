ChillClub｜Gin Lee無懼疫情11月出新碟　三部曲連微電影落足本錢

Gin Lee（李幸倪）周一（19日）出席ViuTV音樂節目《Chill Club》錄影，率先演唱《美男子與香煙》及11月才派台的新歌，與第一部《幸福門》加起來正是三部曲。新冠肺炎肆虐，Gin Lee在疫情間透過網絡直播舉行了六場音樂會與歌迷見面：「都止到渴，雖然感覺同心態都好唔同，始終直面觀眾會被佢哋嘅反應感染到，直播就只係對住幾部機，唱啲好High嘅歌嘅時候就會好心虛，唯有相信喺屋企都有畀反應，當然好希望快啲有得做真Live！」

Gin Lee正計劃11月中出碟，她希望到時也能開一場音樂會，視乎情況再決定是實體還是線上。（梁碧玲攝）

疫情底下，Gin Lee坦承工作一定受到影響，不少廣告拍攝、活動均相繼取消；由於她每隔一周就有一場線上音樂會，做起準備工作來其實都挺忙，加上今年忙於籌備新專輯：「錄音、後期、拍MV，而家已經進入最後階段嘅混音。」除了三部曲會結合成一部電影，Gin Lee又透露今次的實體碟亦花了不少心機，更有別於平常的專輯，找了藝術家去設計：「好特別，好值得收藏！」至於市道問題，Gin Lee就不太擔心：「而家好多人聽歌都數碼化應該都OK嘅，實體專希望大家都繼續支持。」

說起ViuTV將在明年初舉辦樂壇頒獎禮，Gin Lee則表示尚未知情，卻隨即表示歡迎：「係好事嚟，呢兩年都好似少咗（去年因社會運動及肺炎，樂壇頒獎禮相繼取消），大家都好期盼再有頒獎禮！多個平台畀歌手都係好事，得到肯定又好，都係一件盛事畀大家期待一下。」