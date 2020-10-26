樂壇核數師︱Zpecial首奪港台冠軍歌未敢自滿：諗下點做好啲歌先

樂隊Zpecial自上年起與音樂人賴映彤開展音樂實驗計劃，當中《我的片單》深受樂迷所愛，在「903專業推介」和「中文歌曲龍虎榜」都曾經佔據三甲位置。而新歌《深夜告別練習》更在本周於後者位列榜首，成為他們今年第一首樂壇龍虎榜冠軍歌。

談到Zpecial今年的代表作，《我的片單》絕對是其中之一。（網上圖片）

《深夜告別練習》繼續沿用《CityBoy》及《我的片單》所用的City Pop元素，以滑板貫穿深夜時分與心儀對象刷身而過的故事。歌曲在「903專業推介」最高曾升至第四位，今個星期不但打入「Chill Club推介榜」第八位，更成功獲得自2009年成軍以來，首個「中文歌曲龍虎榜」冠軍。從數據上反映，Zpecial在邀得賴映彤合作後，成績不斷進步。

+ 3 + 3 + 3

沒信心年底奪獎：係有難度！

早前Zpecial接受《香港01》訪問，談到今年成績時，他們坦言自己尚有很大進步空間，希望作品能接觸到更多樂迷。其中主音康聰認為：「我相信呢個係好多音樂人都遇到嘅問題，出咗好多嘅作品，但係迴響唔算大。我哋都好開心，（反應）每一首都比之前嗰首多少少，但係都想進取啲，我哋都係想多啲人聽我哋嘅歌，愈多人聽就愈好。」被問到有沒有信心在年底頒獎禮得獎，他們坦言從未想過這個問題：「攞個獎其實係有難度㗎，所以都係做返好自己先。與其度點樣去攞獎，不如諗下點樣做好自己啲歌先啦！」

在樂壇上開始有好成績，但Zpecial認為離真正成功尚有很漫長的路。（資料圖片）

點擊大圖睇2020年第43周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「勁爆本地榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「中文歌曲龍虎榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「Chill Club推介榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「勁歌金榜」Top10：