Dear Jane《最後一間唱片舖》MV極吸睛　最重要花心思做這件事？

樂隊Dear Jane周一（19日）出席ViuTV音樂節目《Chill Club》錄影，演唱新歌《最後一間唱片舖》，說起唱片舖，眾人都充滿回憶，Tim說：「細個想聽新音樂就會去搵CD、Cassette帶！」Nice續言自己很常去唱片舖試聽不同類型的音樂：「細個冇乜錢買，只好去聽，好似去圖書館磨一個鐘咁！」Howie就十分有同感：「以前可能每個月先可以買一隻，而家大個有錢，就已經冇唱片舖喇！仲記得以前有個樂隊為咗反盜版，每星期都出一場Live嘅碟，做17場Show就出咗17隻CD，嗰陣我都用咗唔少錢！」Jackal就對日本版CD情有獨鍾：「無論係香港歌手定美國樂隊嘅碟我都會想買日本版，因為印刷特別靚！」

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說起Dear Jane．不得不提他們美輪美奐的MV，加上俊男美女當主角，很是吸睛，以半年前發布的《銀河修理員》為例，YouTube觀看次數已突破470萬！Dear Jane表示每次參與都會參與MV創作過程，工作人員再交演員名單看他們覺得誰較適合，眾人紛紛表示：「揀女仔大家都好雀躍、多啲討論，但一揀男主角個群組就即刻靜晒！」至於接下來希望合作的對象，Howie就忽發奇想：「我想搵唔係華人嘅面孔，可能係黑人、或者印度籍嘅女主角。」

點擊圖輯睇《最後一間唱片舖》MV有幾靚！

男主角：幸卓輝 （Matthew）、女主角：郭爾君（Alma）

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Dear Jane將在年末推出10首歌的大碟，疫情下他們亦花了更多心思和時間去做歌，希望接下來有機會唱現場給觀眾聽。說起ViuTV將於明年舉辦樂壇全新頒獎典禮，Tim對此表示高興：「開心有多一個平台去宣傳音樂，有頒獎禮嘅前提要有音樂節目畀歌手去宣傳、先會醞釀到一啲內容、成績，其實係好珍貴。」