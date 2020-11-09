樂壇核數師｜TVB冠軍歌非星夢專利　有兩位歌手今年未上過榜首

無綫（TVB）的「勁歌金榜」自2009年香港音像聯盟（HKRIA）版權風波起，已經無法回到過往百花齊放1的局面，近年來的成績都是由星夢娛樂歌手佔優，大部分樂迷厭倦這種小圈子制度，亦不斷質疑其認受性及公信力。事實上，今年「勁歌金榜」到目前為止，星夢歌手主唱的冠軍歌佔約58%，比例較上年接近六成低，反映其他唱片公司的歌手，今年有望在年終的《勁歌金曲頒獎典禮》中分一杯羹。

「勁歌金榜」結果一直被樂迷批評欠公信力。（資料圖片）

在今年推出過兩首或以上派台歌的星夢歌手中，暫時只有胡鴻鈞（Hubert）、JW王灝兒和謝東閔能夠保持百分百命中率。其中「一哥」Hubert今年推出的《沒身份妒忌》、《凡人不懂愛》、《十字路口》、《妳幸福嗎?》全部都是冠軍歌，其中《妳幸福嗎?》更是雙周冠軍歌。若新歌《一刀切》能同樣順利登上榜首，就能與HANA菊梓喬看齊，成為今年贏得最多冠軍歌的歌手。

今年冠軍歌命中率達100%嘅歌手有呢幾位：

雖然HANA目前在數據上取勝，但不計算剛剛派台，劇集《使徒行者3》片尾曲《不能放手》，今年的6首派台歌中，《我未能忘掉你》只排第4，命中率不如上年。至於林穎彤（Bella）在推出過兩首或以上派台歌的星夢歌手中，更是沒有上過冠軍，今年的最佳成績，是她與伍富橋合唱的《迷魂陣》，亦只得亞軍，而還在榜中的《可不可以戀愛》排第3，且看Bella最後會否在今年有個零的突破。

其他歌手嘅表現如下：

+ 3 + 3 + 3

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