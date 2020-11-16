樂壇核數師｜姜濤都難逃宿命　新城九成亞軍歌都有「落榜魔咒」？

若然一首派台歌在樂壇排行榜拿到亞軍，樂迷或者會開始思考這首歌最後能成為冠軍歌的可能性。然而，「樂壇核數師」最近翻查新城「勁爆本地榜」的數據後，發現今年曾佔據亞軍位置的作品中，最後只有4首能再接再厲贏得冠軍，大部分作品更在贏得亞軍後就立即下榜。從數據上來看，難道「勁爆本地榜」在今年有一個亞軍魔咒？

數據發現，原來今年有近90%派台歌上到新城亞軍後 (資料圖片)

記者盤點今年46個星期成績，在眾多曾排第二的歌曲中，有41首歌在下周即落榜，比率接近九成。而其餘5首歌中，亦只有4首最後能成為冠軍歌，即只有8%曾贏得單周亞軍的歌曲，最後能更進一步登上榜首。當中五台冠軍歌，莫文蔚《呼吸有害》原來曾在第24周升至第2位，不過它最後仍能留在榜內前10位置，最後更在3個星期後贏得冠軍。

在5首未有即時落榜的亞軍歌中，只有姜濤《孤獨病》難逃亞軍宿命。這首第42周亞軍歌，曾在兩個星期後重返季軍，可惜無以為繼，無法繼《蒙著嘴說愛你》後，在今年再贏得一首冠軍歌。就有關現象，記者曾向新城知訊台執行總監程凱欣查詢，對方指暫不方便回覆。

姜濤《孤獨病》雖然能在得到亞軍後留榜兩星期，但仍無法打破宿命。（梁碧玲攝）

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