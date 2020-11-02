樂壇核數師｜陳奕迅《致明日的舞》商台光速奪冠　追平謝霆鋒記錄

一首歌要在「903專業推介」登上榜首，平均要用約7星期時間，但陳奕迅（Eason）新歌《致明日的舞》上周起才陸續登上各大電台派行榜，今個星期就在「903專業推介」從第13位躍升至冠軍寶座，速度驚人，反映新歌在樂壇相當受歡迎。

Eason找到新生代唱作人林家謙和填詞人Oscar合作，暫時成績不錯。（奧仕卡Instagram圖片）

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《致明日的舞》在上周已經空降「勁爆本地榜」十大位置，今個星期升至第8位；今個星期亦順利打入「中文歌曲龍虎榜」第15位。而新歌只用短短兩周，就能成為「903專業推介」冠軍歌，追平謝霆鋒今年的記錄。他在年初推出的《善良》於今年第9周上榜，翌周即奪商台冠軍，不過這首歌上榜僅兩個星期就下榜。《致明日的舞》如果在接下來的8個星期都能繼續上榜，甚至再度登頂，就有望在年終頒獎禮衝擊歌曲獎。

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速度遠高於平均值 MIRROR需時最久

Eason只用兩星期就奪冠，平均比其他歌手快近3倍。而記者早前亦分析過10首今年有力衝擊年度歌曲獎項的作品，翻查數據後，發現當中絕大部分作品都需要9-10個星期才能登上「903專業推介」榜首，例如今年大熱，Dear Jane的《銀河修理員》，上榜後大部分時間都徘徊在十大位置，最後要用9個星期才能奪冠。眾多音樂單位中，又以MIRROR所用時間最長，年初跨年上榜的《Reflection》上榜10個星期後才登頂，而《IGNITED》更要足足11個星期才能奪冠。

MIRROR的《IGNITED》上榜足足11星期才奪冠。（資料圖片）

點擊大圖睇2020年第44周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「勁爆本地榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「中文歌曲龍虎榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「Chill Club推介榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「勁歌金榜」Top10：