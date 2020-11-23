樂壇核數師｜《暖男爸爸》主題曲兩台奪冠　鄭中基隨時變三冠王？

鄭中基相隔3年再出新歌，為ViuTV劇集《暖男爸爸》演唱主題曲《My Only One》。這首歌在本周先後登上「Chill Club推介榜」和「中文歌曲龍虎榜」冠軍，而在「903專業推介」亦由上周的第6位，升至本周的第4位，隨時有機會成為「三冠王」。
記得何雁詩（Stephanie）曾接受《香港01》訪問時，談到劇集歌在電台排行榜的成績時，她指：「本身我以前唱比較多劇歌，但係因為變咗會幫助宣傳套劇，所以本身劇歌都係難啲上電台榜嘅。」事實上，出自不同電視台的劇集歌，在不同電台流行榜的成績亦會不一樣。
何雁詩曾指，出道至今只有《絕望時請點播》打入「903專業推介」，除因為大部分歌曲是劇集歌，亦有可能是因為曲風未符合商台DJ口味，強調與唱片公司無關。（《絕望時請點播》MV截圖）
記者翻查資料後，只計算曾派台到各大電台的港劇主題曲，發現6首ViuTV劇集主題曲中，有3首成功打入「903專業推介」。除了《My Only One》外，亦有Nowhere Boys主唱的《地產仔》主題曲《That's Why》（第10位），及岑寧兒主唱的《歎息橋》主題曲《困局》（第14位）。反觀8首無綫（TVB）劇集主題曲中，就只有《飛虎之雷霆激戰》主題曲《呼吸有害》上榜，最後亦成為冠軍歌。
《My Only One》今個星期成為「中文歌曲龍虎榜」和「Chill Club推介榜」冠軍歌。（《暖男爸爸》劇照）
8首無綫TVB劇集主題曲中，就只有《飛虎之雷霆激戰》主題曲《呼吸有害》上榜，不過這首歌亦是今年第一首五台冠軍歌。（《飛虎之雷霆極戰》劇照）
之所以今年得出上述數據，ViuTV安排不同歌手及音樂人製作主題曲，就是其中一個原因，相比起TVB只得少數主題曲由星夢以外班底負責，ViuTV的主題曲的創作模式更接近一般流行音樂作品，曲風多變令樂迷更容易接受。不過，亦有樂迷認為，《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》由2016年起將轉播權轉交到ViuTV，令該電視台的劇集主題曲在商台佔盡優勢。
相比轉播權，ViuTV劇集主題曲的製作班底才是主因。（影片截圖）
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「903專業推介」Top10：
「勁爆本地榜」Top10：
「中文歌曲龍虎榜」Top10：
「Chill Club推介榜」Top10：
「勁歌金榜」Top10：