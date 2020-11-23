樂壇核數師｜《暖男爸爸》主題曲兩台奪冠　鄭中基隨時變三冠王？

鄭中基相隔3年再出新歌，為ViuTV劇集《暖男爸爸》演唱主題曲《My Only One》。這首歌在本周先後登上「Chill Club推介榜」和「中文歌曲龍虎榜」冠軍，而在「903專業推介」亦由上周的第6位，升至本周的第4位，隨時有機會成為「三冠王」。

記得何雁詩（Stephanie）曾接受《香港01》訪問時，談到劇集歌在電台排行榜的成績時，她指：「本身我以前唱比較多劇歌，但係因為變咗會幫助宣傳套劇，所以本身劇歌都係難啲上電台榜嘅。」事實上，出自不同電視台的劇集歌，在不同電台流行榜的成績亦會不一樣。