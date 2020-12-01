【樂壇核數師】陳奕迅新歌奪四台冠軍　未於ViuTV露面惹網民爭議

最近推出新歌《是但求其愛》的陳奕迅（Eason），其前作《致明日的舞》在今個星期接連登上「中文歌曲龍虎榜」及「Chill Club推介榜」榜首，成為四台冠軍歌。不過，有部分網民對Eason未有在《Chill Club》中露面感到不滿。

《致明日的舞》成為Eason今年第一首四台冠軍歌。（《致明日的舞》MV截圖）

本周「Chill Club推介榜」成績推出後，社交平台隨即湧現不少負評，不少人對劉德華及楊千嬅有新歌上榜略有微言，直斥：「今期似乎（係）有榜以嚟較低質嘅一期」、「令支持《Chill Club》的人反感唔睇，都唔明白現在搞嘜（乜）」而在節目中，Eason不但沒有現身節目現場表演冠軍歌，就連致謝短片也欠奉，令部分網民失望：「第一位啲歌手都唔上ViuTV唱歌，一啲都唔尊重ViuTV和觀眾。」

的確，《Chill Club》在推介榜面世後，一直都會邀請歌手到現場演繹冠軍歌。然而，在目前推出的27個星期中，已經有10個音樂單位未有在該集現場演繹冠軍歌，當中亦不乏鄭秀文、鄭中基、黎明等一代歌星。雖然節目組有意安排每位歌手到會場演唱冠軍歌，但部分歌手或許身在海外，本來已經未能到現場獻唱，加上疫情影響下，考慮健康安全，並非每個歌手都願意上台獻唱，唯有如王菀之、AGA和陳健安等，拍攝短片演繹新歌另一版本，或如莫文蔚、MIRROR等拍攝祝賀短片。

以下歌手攞咗冠軍之後都冇上節目唱冠軍歌：

+ 3 + 3 + 3

點擊圖輯睇2020年第48周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「勁爆本地榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「中文歌曲龍虎榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「Chill Club推介榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「勁歌金榜」Top10：