樂壇核數師︱Gin Lee《美男子與香煙》奪冠　或重返叱咤三甲

早前「01眾樂迷」透過計算派台歌成績，預測今年有哪些女歌手有機會衝上頒獎台，成為三甲得主。商台方面，前兩名將由AGA及謝安琪競逐，而臨近年末，銅獎的競爭也進入白熱化階段。其中一位有力角逐女歌手獎的Gin Lee，新碟《Dear Secret》第二主打《美男子與香煙》成功贏得「903專業推介」第49周冠軍，令她重返三甲的機率大增。

Gin Lee《美男子與香煙》成功贏得「903專業推介」第49周冠軍，令她打入三甲機會大增。（資料圖片）

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Gin Lee今年推出新碟《Dear Secret》，首支主打《幸福門》先後成為「中文歌曲龍虎榜」、「勁爆本地榜」及「Chill Club推介榜」冠軍歌，唯獨在「903專業推介」只得亞軍，加上前作《敢》成績未如理想，在商台僅排第19，令她一度在女歌手三甲競爭中處於劣勢。如今她贏得一首冠軍歌，新作《開燈·熄燈》日前派台，若然最後能順利上榜，數據上就有望超越衛蘭（Janice）。

重溫《美男子與香煙》MV及劇照：

+ 8 + 8 + 8

Janice今年先派台《低半度》，成功獲得商台冠軍，但她後來重新演繹側田《命硬》原稿歌詞《她整晚在寫信》，雖然贏得網民口碑，但在商台反應一般，只得第20位，而《帶走你的垃圾》最高亦只排過第3。在沒有新歌派台下，Janice的形勢相對被動。

Janice形式上處於被動。（資料圖片）

Gin Lee今年最大的對手是兩位樂壇新勢力——陳蕾（豹哥）和黃妍（Cath）。前者在今年有三首上榜歌，其中《不想回家》及《荒島之幻象》都打入「903專業推介」前十，而《娑婆》更是第34周冠軍歌。而後者今年先後推出過商台冠軍歌《牆身有裂》及亞軍歌《遲起的鳥兒有蟲吃》，新作《我心中尚未崩壞的部分》在今個星期排第7，仍有力衝擊榜首。牌面上二人的成績都比Gin Lee好，這兩隻黑馬絕對有機會突圍而出。

陳蕾加盟華納後沒有放慢腳步，今年更有望衝擊女歌手三甲。（資料圖片）

黃妍今年亦有機會打入女歌手三甲。（資料圖片）

點擊圖輯睇2020年第48周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「勁爆本地榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「中文歌曲龍虎榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「Chill Club推介榜」Top10：

+ 4 + 4 + 4

「勁歌金榜」Top10：