許廷鏗離開星夢前預想過會被封殺：結果一定有辣有唔辣！

許廷鏗（Alfred）2009年參加第一屆《超級巨聲》，簽約無綫正式入行，他的星途一直很順利：2011年橫掃樂壇四大頒獎禮的新人獎、2013年憑歌曲《青春頌》橫掃四台音樂頒獎禮的各個歌手或歌曲獎項，2017年他就選擇勇敢離開舒適圈，毅然離開娘家轉投華納唱片。近日他接受電台節目訪問，再度談起3年前的這個決定都很是掙扎、也十分不適應：「以前很安定，工作會知怎安排，只要企定定，說了捐款號碼，再唱了那首歌，就Job Done！但到某一刻，我明白再這樣下去就一世、就會原地踏步。」

許廷鏗接受電台DJ梁泰來訪問，再度談起3年前毅然決定離開娘家，轉投華納唱片的決定。

許廷鏗在歌手路上仍然有追求，不想停滯不前，也不想茂茂然開拓一個新領域：「其實到我走之前，巨聲幫其他人也要去拍劇，只有我沒拍，我不是不想拍劇，只是我心虛，覺得做歌手的定位也未做得好！」而轉投唱片公司華納後，Alfred終於實現了更多作為歌手的目標：「在新公司做了好幾張專輯，不是為了證明給別人看，是想對自己一個肯定，終於打破了舒適圈。」

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可是轉投華納後，許廷鏗被舊公司封殺，歌曲沒有在《勁歌金曲》上榜，在大台曝光率近乎零，不過這些在他離開前都已經設想過：「每一個選擇都要對自己負責，一定有取捨，結果一定有辣有唔辣。我很多謝現在的唱片公司（華納）很早看到我在音樂上的發展。一間是電視台，一間是唱片公司，而當我專注想行音樂，一定會選擇一間會尊重我的創作或音樂人的唱片公司。」