台灣「小A-Lin」出道7年疫情致0收入　嘆淪落茶飲店打工冇人認得

台灣26歲女歌手呂薔出道7年，渾厚且富靈魂唱腔，讓她曾有「小A-Lin」美譽，不甘當於唱歌好聽、卻沒有成名曲的女歌手，這次她推出《你是不是誤會什麼》EP，自行提議將頭髮電成誇張爆炸頭，除了希望讓大家更有記憶點，她一語雙關說：「不能梳（輸），因為呂薔要贏！」

呂薔18歲便以首張專輯入圍金曲新人獎，而後2018年入圍最佳國語女歌手獎，與張惠妹、彭佳慧等資深天后角逐歌后，也憑參加歌唱節目「夢想的聲音」，打開知名度，卻因這波疫情損失10場商演、少賺近百萬，她樂觀笑說：「我只有沒損失健康。」但也自認對數字沒有概念，等到發現口袋只剩零錢，一餐當兩餐吃、不出門、一直喝水，好友們心裡有數，在群組不經意一直約她吃飯，藉以幫她度過難關。

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EP受疫情影響、延後發行，沒收入的呂薔，異想天開跑去飲料店打工3個月賺零用錢，她說：「26歲才第一次打工，天啊！」是否有被粉絲認出？她笑說：「就是因為沒有，反而檢討我自己。」中間她曾去美式漢堡店打工，發現工作10小時卻仍沒員工用餐時間，一度偷吃客人沒吃的玉米片，最後僅上班一天就離職。

從歌手到為生活而去打工糊口，她說：「我一直不覺的很委屈，都是生活和賺錢。」她自詡是「天生的表演者」，就算做音樂以外的事，她仍是為重返舞台而作準備，「這是一個很棒的體驗、更接地氣，很久沒有發音樂作品、沒消息釋出，唱歌的人沒有舞台、只能自己消化，只希望更多人聽到、看到，一直邀請我去表演」。

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