樂壇核數師｜關智斌13年後再奪商台冠軍：其他禮物沒有這一份珍貴

2020年接近尾聲，而五大樂壇流行榜亦相繼公布最後一個星期的成績表。其中關智斌（Kenny）新歌《暫定》在「903專業推介」登上榜首，原來這次只是他15年前開始獨立發展至今，第二度贏得商台冠軍歌。

Kenny贏得個人第二首903冠軍歌，直言是非常珍貴的聖誕禮物。

Kenny對上一次贏得商台冠軍歌，已經數到2007年的《預言書》，在2008年後更沒有派台歌上榜，直至上年推出《頭頂有角》才宣告回歸樂壇。上周六（26/12）得知結果後，他在Instagram貼上千字文，直言今年渡過了一個最好的拆禮物日：「Boxing Day正在拆的禮物中，也真沒有這一份珍貴，因為這份禮物盛載著的這些年的很多領悟。」

感激「女友」顏卓靈：除了你別無他選

Kenny又認為今年樂壇百花齊放，也趁機認識很多樂壇上的新名字：「作為聽眾，今年的作品是無比精彩，今年是我認識到最多新名字，聽到最多新風格的一年，能夠成為52個星期中的其中一首，謝謝。」文中又特別提到在MV中扮演女朋友，其後更一起推出合唱版的顏卓靈，指：「現在想起來，可以跟我冇劇本去jam一堆對白和一幕幕場景，除了你跟我的默契之外，真的別無他選，慶幸你一口答應。」

大限前未傾掂數 三大廠牌絕跡新城流行榜

另外，來到2020年最後一周，新城「勁爆本地榜」的20首歌曲中，已經沒有任何香港音像聯盟（HKRIA）旗下歌手的派台歌，暗示雙方尚未就續約達成共識。新城知訊台總監程凱欣（Karen）接受《香港01》訪問時證實，雙方仍在商討新的合約細節，在年底前無法與HKRIA續約。被問到是否因版權費過高而卻步，Karen只表示：「合約上面係有好多細節要傾，而版權費係其中之一。」

程凱欣坦言版權費是其中一個仍需與HKRIA商討的細節之一。（資料圖片）

點擊圖輯睇2020年第52周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，Supper Moment跳升7級奪亞軍：

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「勁爆本地榜」，劉德華有兩首歌入前十：

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「中文歌曲龍虎榜」，《使徒行者3》片尾曲攞冠軍：

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「Chill Club推介榜」，姜濤首奪ViuTV冠軍！

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「勁歌金榜」，容祖兒新歌上榜：