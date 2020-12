樂壇核數師︱AGA新作最後關頭贏903冠軍　叱咤歌后寶座十拿九穩

轉眼間,離年終樂壇頒獎禮尚餘不足一個月,女歌手獎項競爭也愈趨激烈,餘下三周樂壇流行榜走勢將會左右大局。在今個星期,AGA(江海迦)新歌《So Called Love Song》登上「903專業推介」冠軍歌,意味AGA極有可能在今年的叱咤頒獎禮上稱后,而今年推出的《So Called Love Songs》亦有望贏得「叱咤樂壇至尊唱片大獎」。

AGA《So Called Love Song》成為今個星期「903專業推介」冠軍,看來女歌手獎方面大局已定。(資料圖片)

謝安琪新歌未派台成關鍵

早前「01眾樂迷」透過計算派台歌成績,預測今年「叱咤樂壇女歌手」金獎將由AGA和謝安琪(Kay)爭奪。前者今年先推出《Mad》和《See You Next Time》,在商台已經是冠軍歌;另一邊廂,Kay則在年初安排將上一張專輯的《我在陽台上看你》派台,並獲得亞軍,其後推出收錄在新專輯的《再度》及《合唱歌》,共獲得一冠一亞,因此奪金關鍵在於二人踏入第四季時,新歌派台時的反應及成績。

謝安琪連續兩年贏得「叱咤樂壇女歌手」金獎的記錄極有可能斷纜。(資料圖片)

如今AGA新歌登頂,成為今年在商台擁有最多冠軍歌的女歌手,但Kay的新歌《三生一吻》卻遲遲未有派台計劃。種種跡象顯示,AGA不只離女歌手金獎愈來愈近,也證明了新碟也有機會爭奪「叱咤樂壇至尊唱片大獎」。

AGA上兩年都是銅獎得主,今年封后機會相當大。(資料圖片)

AGA有機會贏至尊唱片大獎?

麥浚龍(Juno)和Kay合作的《the album》系列,不論上榜歌還是冠軍歌,數量都比其他唱片優勝,因此在2018年度起,至尊唱片大獎都是他們的囊中物。不過新碟《the album and the end of it》的上榜歌只有4首,雖然Kay主唱的《再度》,及Juno主唱的《我在切爾諾貝爾 等你》先後奪冠,但與其他專輯相比並沒有明顯優勢。

《the album and the end of it》有力蟬聯「叱咤樂壇至尊唱片大獎」,但優勢則縮窄不少。(資料圖片)

AGA今年三首派台歌都是冠軍歌,論冠軍歌數量,似乎AGA更有機會拿下至尊唱片大獎,成為今年的叱咤大贏家。不過,獎項按專輯內的上榜歌在叱咤903全年播放次數計算成績,真正的關鍵還是在於上榜歌的數量。除了Juno和Kay的新碟外,許廷鏗新碟《Negative》及RubberBand新碟《i》同樣有四首歌上榜,亦是至尊唱片大獎熱門之一。

即刻睇睇今年有邊幾張專輯係大熱門:

+ 6 + 6 + 6

點擊圖輯睇2020年第50周樂壇排行榜走勢:

「903專業推介」,AGA奪得今年第三首冠軍歌:

+ 4 + 4 + 4

「勁爆本地榜」,MIRROR新歌再奪亞軍:

+ 4 + 4 + 4

「中文歌曲龍虎榜」,林家謙新歌跳升9級奪冠:

+ 4 + 4 + 4

「Chill Club推介榜」,泳兒《溝渠暢泳》離五台冠軍只差一步:

+ 4 + 4 + 4

「勁歌金榜」,胡鴻鈞奪今年第5首冠軍歌: