樂壇核數師︱AGA新作最後關頭贏903冠軍　叱咤歌后寶座十拿九穩

轉眼間，離年終樂壇頒獎禮尚餘不足一個月，女歌手獎項競爭也愈趨激烈，餘下三周樂壇流行榜走勢將會左右大局。在今個星期，AGA（江海迦）新歌《So Called Love Song》登上「903專業推介」冠軍歌，意味AGA極有可能在今年的叱咤頒獎禮上稱后，而今年推出的《So Called Love Songs》亦有望贏得「叱咤樂壇至尊唱片大獎」。

AGA《So Called Love Song》成為今個星期「903專業推介」冠軍，看來女歌手獎方面大局已定。（資料圖片）

謝安琪新歌未派台成關鍵

早前「01眾樂迷」透過計算派台歌成績，預測今年「叱咤樂壇女歌手」金獎將由AGA和謝安琪（Kay）爭奪。前者今年先推出《Mad》和《See You Next Time》，在商台已經是冠軍歌；另一邊廂，Kay則在年初安排將上一張專輯的《我在陽台上看你》派台，並獲得亞軍，其後推出收錄在新專輯的《再度》及《合唱歌》，共獲得一冠一亞，因此奪金關鍵在於二人踏入第四季時，新歌派台時的反應及成績。

謝安琪連續兩年贏得「叱咤樂壇女歌手」金獎的記錄極有可能斷纜。(資料圖片)

如今AGA新歌登頂，成為今年在商台擁有最多冠軍歌的女歌手，但Kay的新歌《三生一吻》卻遲遲未有派台計劃。種種跡象顯示，AGA不只離女歌手金獎愈來愈近，也證明了新碟也有機會爭奪「叱咤樂壇至尊唱片大獎」。

AGA上兩年都是銅獎得主，今年封后機會相當大。（資料圖片）

AGA有機會贏至尊唱片大獎？

麥浚龍（Juno）和Kay合作的《the album》系列，不論上榜歌還是冠軍歌，數量都比其他唱片優勝，因此在2018年度起，至尊唱片大獎都是他們的囊中物。不過新碟《the album and the end of it》的上榜歌只有4首，雖然Kay主唱的《再度》，及Juno主唱的《我在切爾諾貝爾 等你》先後奪冠，但與其他專輯相比並沒有明顯優勢。

《the album and the end of it》有力蟬聯「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，但優勢則縮窄不少。（資料圖片）

AGA今年三首派台歌都是冠軍歌，論冠軍歌數量，似乎AGA更有機會拿下至尊唱片大獎，成為今年的叱咤大贏家。不過，獎項按專輯內的上榜歌在叱咤903全年播放次數計算成績，真正的關鍵還是在於上榜歌的數量。除了Juno和Kay的新碟外，許廷鏗新碟《Negative》及RubberBand新碟《i》同樣有四首歌上榜，亦是至尊唱片大獎熱門之一。

即刻睇睇今年有邊幾張專輯係大熱門：

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點擊圖輯睇2020年第50周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，AGA奪得今年第三首冠軍歌：

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「勁爆本地榜」，MIRROR新歌再奪亞軍：

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「中文歌曲龍虎榜」，林家謙新歌跳升9級奪冠：

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「Chill Club推介榜」，泳兒《溝渠暢泳》離五台冠軍只差一步：

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「勁歌金榜」，胡鴻鈞奪今年第5首冠軍歌：