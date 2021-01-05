【樂壇核數師】睇榜預測勁歌總選賽果　菊梓喬無懸念繼續做大贏家

元旦日舉行的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》過後，樂壇焦點放在本月16日晚舉行的港台《十大中文金曲頒獎禮1》和17日在無綫（TVB）舉行的《勁歌金曲頒獎典禮》。雖然後者的最終結果，或許大家已經心中有數，但今年在名單上依舊有不少看點。「樂壇核數師」今個星期嘗試透過「勁歌金曲」數據，分析2020年《勁歌》總選賽果。

先睇睇2021年第1周《勁歌金榜》走勢，連詩雅《愛情事》成為今年第一首冠軍歌：

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入行十年謝東閔同袁偉豪爭新人獎

先談「最受歡迎新人獎」，除了來自ViuTV的Anson Lo（盧瀚霆）、AK（江𤒹生）及Jer（柳應廷）外，今年「叱咤樂壇生力軍」銀獎得主R.O.O.T.都不在《勁歌》新人獎候選名單內。不過今年仍有15個音樂單位入選，除了新城「勁爆我撐新人」謝高晉外，亦不乏MADBOII、應智越、艾妮等樂迷較為熟悉的名字。而最大機會打入三甲的，應該是謝東閔及袁偉豪。

謝東閔入行已有10年，參加《超級巨聲2》入行的他，2020年才出道成為樂壇新人。（《最冷的一天》MV截圖）

謝東閔自《超級巨聲2》後加入娛樂圈，雖然2019年已推出作品《得失一笑中》，但他在2020年才以「勁歌金榜」冠軍歌《最冷的一天》正式出道，其後與戴祖儀合唱的《夢飛翔》和《逆流直上》，在榜內都有好表現，加上本來星夢歌手身份，在《勁歌》總選自然被看高一線。而在2020下半年加入樂壇的袁偉豪，雖然新歌《你與你的另一半》沒有上榜，但考量到本來已是人氣TVB藝員，獲獎幾率或比其他對手高。

莫文蔚或成菊梓喬勁敵爭歌后

「星夢一姐」HANA菊梓喬在兩次優秀選總共有5首歌得獎，總選則有7首歌入圍，與上年相若，預計今年同有3首歌得到「勁歌金曲獎」，新碟《不能放手》有望贏得「勁歌金曲唱片銷量大奬」，加上今年亦與林峯合唱《低谷天堂》，如最後大會復頒「最佳合唱歌曲金獎」，可望再下一城。

菊梓喬最大機會成為大贏家，但最後能否囊括女歌手及歌曲大獎，就要先問問莫文蔚。（資料圖片）

菊梓喬當然是「最受歡迎女歌星」及「金曲金獎」大熱，而她的勁敵並非同公司的JW王灝兒及吳若希，而是剛剛才現身《叱咤》頒獎台的莫文蔚（Karen）。既然Karen在12月底來到香港，若然要邀請這位天后現身電視台，或需要出動大獎來吸引她點頭登台。而《呼吸有害》亦是「勁歌金榜」冠軍歌，自然有贏得「金曲金獎」的本錢，打破上年度「五大年度獎項」由星夢歌手囊括的局面。

Karen缺席《勁爆》，但出席《叱咤》並表演，最大原因或在於Karen在當晚贏得「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」。（直播截圖）

男歌手方面，「叱咤樂壇男歌手」銅獎得主林家謙今年有4首作品入圍「勁歌金曲獎」，但他卻不在「最受歡迎男歌星」候選名單之內。雖然英皇旗下的李克勤、關智斌同樣入圍，但今年應該是周柏豪和胡鴻鈞力爭「星夢一哥」之位。

林家謙今年有四首歌入圍，但自己卻沒有入圍「最受歡迎男歌星」。（資料圖片）

點擊圖輯睇2021年第1周樂壇排行榜走勢：

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