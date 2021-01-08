KKBOX 2020百大本地單曲排行：Dear Jane一首歌大幅拋離千嬅奪冠

香港人的2020年，是肺炎疫情肆虐一整年，種種噩耗接踵而來。「快樂」、「歡愉」等正面字眼，彷彿都遙不可及，一句「祝你在亂流下平安」成為不少人在社交媒體上的hashtag常客。在大環境改變下，以往普通的外出娛樂都變得奢侈，慶幸我們還有音樂陪伴。

讓我們一同回顧2020年，屬於香港人的本地單曲（點圖放大↓↓↓）

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祝你我在亂流下平安 董折、浦銘心繼續強勢

以往推出情歌都深受本地樂迷歡迎的Dear Jane，年末更推出全情歌專輯《Limerence》。為樂迷送上專輯的Dear Jane，其實早在年初時便釋出歌曲〈銀河修理員〉，在亂世下，歌詞中的「祝你在亂流下平安」成為不少人的hashtag，當然成功登上本地榜首位！他們另一首與〈銀〉截然不同的「兵歌」〈哀的美敦書〉，亦衝上第7位。

董折、浦銘心的故事於今年終於迎來終章，其中Kay謝安琪的Sweet爆情歌〈我們的基因〉，穩佔本地榜第12位。另外連同故事其他歌曲，在本地單曲Top 100中便佔了7首，成績驚人！

莫文蔚〈呼吸有害〉引來群星翻唱 合唱歌大行其道

金曲天后莫文蔚，雖然本年度只推出一首廣東歌，但憑藉一曲〈呼吸有害〉，足以俘虜本地樂迷，更於KKBOX奪得12星期單曲週榜冠軍！動人的旋律，配合Karen的真摯演繹，不單是樂迷，更引來不少藝人歌手紛紛翻唱，例如：糖妹、Mischa、ONE PROMISE等。令本來大受歡迎的歌曲，火熱程度再度飆升，登上本地單曲第2位！

本地樂壇近一兩年推出不少男、女歌手合唱作品，而不少都打進Top 100，當中去年JW王灝兒與周爸周國賢的〈逃生門(feat.王灝兒) - 門外版〉更勇奪第4位！另外、Jace與林家謙的〈隔離 - Studio Live Duet〉（第14名）、 Angela許靖韻與Phil林奕匡的〈別為我好（我未夠好版）〉（第15名）亦登上Top20。

唱作人林家謙與胡鴻鈞4歌上榜

疫情之下，出現限聚令、晚市堂食禁令，令大眾都失去了與人社交的場合。林家謙的〈一人之境〉，彷彿叫我們在這個氛圍之下，好好享受屬於我們一個人的時光。一句「一個人原來都可以盡興」，在Instagram Story上瘋狂洗版，穩佔本地單曲第3位。其〈拼命無恙〉（第13名）、〈特倫斯夢遊仙境〉（第71名）及11月才推出的〈時光倒流一句話〉（第31名），共有4曲均打入Top 100。

另一位有4曲入榜的男歌手是Hubert胡鴻鈞，當中的〈凡人不懂愛〉（第10名）及〈沒身份妒忌〉（第16名）更登上Top 20，成績亮眼。

「是，但求其愛」或「是但，求其，愛」？

你覺得是「是，但求其愛」還是「是但，求其，愛」呢？Eason陳奕迅在年末為樂迷送上大禮，先後推出新歌〈致明日的舞〉和〈是但求其愛〉，同樣深受樂迷歡迎。其中充滿現代愛情觀反思的〈是但求其愛〉，更以僅僅一個月時間成為第19位，「歌神」魅力沒法擋！

除了情歌，一些有關社會的歌亦深受本地樂迷歡迎，如在2020年1月1日最多樂迷收聽的方皓玟〈人話〉（第5名）、Retroll Hip Hop的〈山下見〉（第26名）都登上Top 50。

2020年過去，讓我們能一同迎接更好的2021年，同時希望歌手們繼續推出更多好歌，陪伴我們渡過每一個難關。

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（統計範圍： 於2019.11.01 - 2020.12.31上架之歌曲，並統計其於2019.12.01 - 2020.12.31之點播次數）

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