【樂壇核數師】周柏豪電台頒獎禮戰績佔優　搶贏胡鴻鈞做一哥

周日（17/1）舉行的《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》出現歷史性一幕，胡鴻鈞（Hubert）和周柏豪同時贏得「最受歡迎男歌星」，自1984年獎項設立以來首次出現雙冠軍。前者成為首位贏得「最受歡迎男歌星」的90後歌手，並以5個獎項成為男歌手之冠；後者不但成功衛冕，更同時贏得「最佳演繹男歌星」，成為第6位達成「勁歌大滿貫」的歌手。 昨晚賽果或許令樂迷摸不著頭腦，既然獎項要決出男歌星之「最」，為何得獎者會有兩位？雖然Hubert和柏豪一同稱王，但「星夢一哥」始終只得一個，下文綜合各個頒獎禮結果，為大家分析誰能在今年坐穩「一哥」寶座。

周柏豪和胡鴻鈞同奪「最受歡迎男歌星」，但在絕大部份樂迷當中，「星夢一哥」始終只得一個。（葉志明攝）

今年Hubert和柏豪各奪得7個獎項，前者在2020年推出專輯《妳幸福嗎》，單看《勁歌》總選成績，今年有兩首歌獲獎，並一口氣贏得「最佳唱作歌手金獎」、「最受歡迎網絡男歌星」及「最受歡迎男歌星」，成績是眾多男歌手中最好。而後者則一口氣贏得「最受歡迎男歌星」及「最佳演繹男歌星」，而唯一一首派台歌《劫後餘生》亦贏得歌曲獎，不過產量始終不及Hubert多，在總選上則略遜一籌。不過，當比較三大電台頒獎禮成績，二人實力差距就高下立見。

上年Hubert推出新碟，開始投入歌曲創作，令自己在《勁歌》總選斬獲豐富。（葉志明攝）

周柏豪今年只推出《劫後餘生》，但也足以橫掃三台歌曲獎。（葉志明攝）

重溫二人得獎一刻：

今年他們在港台《十大中文金曲》及《新城勁爆頒獎禮》都有斬獲，Hubert在新城贏得「勁爆人氣歌手」，而在港台則憑《凡人不懂愛》贏得「十大中文金曲獎」。不過柏豪的《劫後餘生》同時贏得兩個電台的歌曲獎，而自己不但奪得新城「勁爆男歌手」，更在港台贏得「十大中文金曲男歌手」金獎。可見綜合各大頒獎禮成績，柏豪憑一曲《劫後餘生》就能拋離Hubert，穩坐「星夢一哥」之位。

儘管結果惹來爭議，但周柏豪贏得「十大中文金曲男歌手」金獎，毫無疑問成為「星夢一哥」之戰致勝關鍵。（香港電台提供）

睇完獎項分析之後，再睇埋2021年第3周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，鄭融新歌新上榜即排第四：

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「勁爆本地榜」，容祖兒新歌奪冠：

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「中文歌曲龍虎榜」，《東京人壽》奪雙周冠軍：

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「Chill Club推介榜」，Supper Moment再有冠軍歌：

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「勁歌金榜」，容祖兒新歌連升4級：