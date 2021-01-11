樂壇核數師︱胡鴻鈞台慶攞歌曲獎　有望爭贏莫文蔚再奪金曲金

昨日（10/1）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2020》中，胡鴻鈞（Hubert）繼2017年後，憑《降魔的2.0》插曲《凡人不懂愛》再度贏得「最受歡迎電視歌曲」，為周日舉行的《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》打下強心針。自「最受歡迎電視歌曲」在2014年成立以來，有三首得獎歌曲能同時贏得《勁歌》總選的「金曲金獎」，在以劇集歌為主的頒獎禮當中，Hubert頓時成為「金曲金獎」大熱門。

胡鴻鈞奪得今年「最受歡迎電視歌曲」。（葉志明攝）

萬千星輝2020｜胡鴻鈞奪最受歡迎電視歌曲 盼《降魔的》開第三季

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過去10年，其實只有3首劇集歌曲贏得「金曲金獎」，分別是吳若希的《越難越愛》（2014年）、《眼淚的秘密》（2015年），以及周柏豪的《讓愛高飛》（2019年）。以近10年來計算，其實劇集歌佔「金曲金獎」得獎作品比例不算高，但三首歌都曾經在台慶奪獎，而《凡人不懂愛》昨晚得獎後，自然被外界看高一線。

上年的「金曲金獎」由周柏豪憑《讓愛高飛》贏得。 (劉智源攝)

胡鴻鈞成為莫文蔚爭「金曲金獎」勁敵

Hubert將成為莫文蔚（Karen）爭奪「金曲金獎」的最大對手，今年大熱作品之一《呼吸有害》其實是另一劇集《飛虎之雷霆激戰》的主題曲，但這首歌卻在「最受歡迎電視歌曲」中三甲不入（另外兩首三甲歌曲為連詩雅《小謊言》及谷婭溦《哭牆》），加上Karen是Sony Music旗下歌手，相對而言，奪獎呼聲不算高。雖然《呼吸有害》已經在今年《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中贏得「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」，但Karen要再下一城，似乎有一定難度。

莫文蔚要再下一城奪「金曲金獎」，似乎有難度。（直播截圖）

兩首半年前舊歌重新打入商台

談起《呼吸有害》，不得不提今個星期的「903專業推介」。今年的《叱咤》討論度高，連帶在節目期間，主持人和DJ會挑選不少得獎作品重溫。過往亦有不少年末派台的作品在頒獎禮過後重新上榜，但今個星期重新上榜的《呼吸有害》，及姜濤的《蒙著嘴說愛你》卻分別在第28周及第21周已經落榜，相隔超過半年。其中後者今個星期排在第13位，成績比上年最高的第15位更加優秀。

姜濤憑《蒙著嘴說愛你》奪今年「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，成為網絡熱話。而這首歌在今個星期重新打入「903專業推介」，成績更勝從前。（商業電台提供）

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「903專業推介」，RubberBand奪今個星期冠軍：

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「勁爆本地榜」，劉德華包辦冠、亞軍：

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「中文歌曲龍虎榜」，許廷鏗再有新歌打入十大：

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「Chill Club推介榜」，容祖兒新歌攞冠軍：

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「勁歌金榜」，鄭融新歌上榜：