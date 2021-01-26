樂壇核數師｜容祖兒《東京人壽》奪兩台雙周冠軍　重返18年前巔峰

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-01-26 14:10

容祖兒（Joey）新歌《東京人壽》深受樂迷歡迎，在樂壇流行榜成績亦是相當優秀，上周已經登上新城「勁爆本地榜」榜首。這首歌在今個星期不但繼續佔據新城龍頭位置，更順利贏得TVB「勁歌金曲」冠軍，打破11年前的樂壇記錄。

容祖兒新歌《東京人壽》各自佔據港台及新城榜首兩個星期，繼《我的驕傲》後再有兩台雙周冠軍歌。（MV截圖）

容祖兒《東京人壽》今個星期奪「勁爆本地榜」雙周冠軍，點擊圖輯睇埋榜內前十名走勢：

+ 4 + 4 + 4

成績媲美18年前《我的驕傲》

近年新歌質素平均，難以在樂壇一枝獨秀，除了以星夢歌手作主導的「勁歌金榜」外，其他流行榜甚少出現雙周冠軍歌。不過，《東京人壽》在今個星期成為「勁爆本地榜」雙周冠軍前，已經在「中文歌曲龍虎榜」佔據榜首位置兩星期，其實一首歌曲在同一個樂壇流行榜中贏過兩次冠軍並不容易，要在兩個樂壇流行榜各自佔據兩星期冠軍更難，可見《東京人壽》人氣、實力屬近期派台歌之最。而歌曲亦接連在TVB「勁歌金榜」和ViuTV的「Chill Club推介榜」奪得冠軍，成績追平2003年《我的驕傲》所創，分別在四大流行榜，累計奪得6星期冠軍的最佳成績。

東京人壽︱容祖兒主動提出北京再錄音 監製舒文：唔敢叫你錄多日

+ 4 + 4 + 4

有望打破莫文蔚記錄

對上一首兩台雙周冠軍歌已經要數到2009年，張敬軒和林子祥合唱的《相對論》，巧合的是，《相對論》同樣是「中文歌曲龍虎榜」及「勁爆本地榜」雙周冠軍歌。展望往後周數，《東京人壽》目前只剩「903專業推介」尚未登頂，最高曾登上季軍位置，假若最後能順利奪冠，新歌就可以締造歷史，成為奪冠周數最多的五台冠軍歌。而歌曲仍在「中文歌曲龍虎榜」佔據前列位置，要一舉奪下第三個星期冠軍並非不可能。

對上一首兩台雙周冠軍歌已經要數到2009年，張敬軒和林子祥合唱的《相對論》。（MV截圖）

點擊圖輯，睇睇2021年第4周其他樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，黃妍奪第二首商台冠軍歌：

+ 4 + 4 + 4

「中文歌曲龍虎榜」，連詩雅新歌勁升12級：

+ 4 + 4 + 4

「Chill Club推介榜」，鄧小巧新歌上榜7星期終奪冠：

+ 4 + 4 + 4

「勁歌金榜」，《東京人壽》第四冠到手：