【樂壇核數師】王灝兒兩首劇歌續留TVB金榜　跑贏菊梓喬做新一姐

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-01 19:50

隨著無綫（TVB）與三大唱片公司重修舊好，加上何哲圖（Herman）在昨日（28/2）正式離任，星夢娛樂即將進入新時代。外界關注Herman愛將HANA菊梓喬在競爭變得激烈下，來年會否失落《勁歌》總選的「最受歡迎女歌星」。然而，從最近「勁歌金榜」走勢所見，其「一姐」地位似乎已被JW王灝兒搶走。

JW今年曾經包辦黃金時段兩部劇集的主題曲，並雙雙打入「勁歌金榜」，其中《誰人在身邊》贏得今個星期冠軍。（MV截圖）

下個星期嘅「勁歌金榜」，星夢幫可能得返《陀槍師姐2021》劇集歌：

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非劇歌反應不如預期

上年推出8首單曲的HANA，目前僅有收錄在上年大碟《不能放手》的非劇集歌曲《沒完沒了》派台，縱使作品在港台及新城均打入季軍，但在TVB卻三甲不入，最高僅位列第4。反觀近期工作量較多的JW，兩首主題曲《誰人在身邊》和《我不想別離》都雙雙上榜，前者更在今個星期贏得金榜冠軍。

HANA終於可以推出自己創作的非劇集歌曲《沒完沒了》，但在樂壇流行榜的成績卻未如預期。（菊梓喬Facebook圖片）

四月再唱主題曲成關鍵

JW自上年加入星夢，今年起已經接連唱過兩首主題曲，並得到好成績；反觀HANA被放行推出非劇歌，但在金榜成績未如理想，加上今年起熱播的劇集，HANA都未獲邀唱主題曲，金榜成績或許已經反映她的地位不保。至於HANA能否用實力搶回「一姐」席位，還看4月推出劇集《愛美麗狂想曲》時，其演唱的主題曲《愛很美麗》在榜內反應如何。

HANA能否力保「星夢一姐」之位，就要看4月推出劇集《愛美麗狂想曲》時，其演唱的主題曲《愛很美麗》在榜內反應如何。（資料圖片）

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