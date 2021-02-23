樂壇核數師｜容祖兒《東京人壽》五台奪雙周冠軍　反遭網民鬧爆？

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-23 11:30

容祖兒（Joey）在上年11月推出的《東京人壽》，今個星期一如外界預期，在ViuTV「Chill Club推介榜」再獲冠軍，正式超越莫文蔚（Karen），成為首位擁有五台雙周冠軍歌的歌手。不過她在表達得獎感言時，她衝口而出地指：「呢一刻冇第二個心願，攞第三次冠軍。」雖然只是開玩笑，但這番話似乎觸動網民神經，紛紛留言表達不滿。

睇睇今個星期「Chill Club推介榜」：

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《東京人壽》在ViuTV已經上榜11周，其實早在上周第二度奪得商台冠軍時，網民已經略有微言，認為歌曲要以這個質素在各大流行榜拿下兩星期冠軍，似乎未能說服大眾。如今結果一出，加上Joey這番玩笑，網民紛紛到ViuTV Facebook留言表達不滿，指結果有造馬嫌疑，直斥：「唔怪得之真係樂壇已死。」

Joey雖然只是開玩笑，但似乎這番話觸動到網民神經。（資料圖片）

陳奕迅有機會再奪冠軍

就目前ViuTV及港台走勢而言，陳奕迅《是但求其愛》或許是下一首能在樂壇流行榜拿下兩個星期或以上冠軍歌的作品。其中在港台，此曲上榜9個星期，但曾經短暫下榜兩周，在重新上榜後，於上周贏得冠軍，今個星期依然停留在第4位。在ViuTV方面，這首歌亦從上周冠軍位置下滑到第7位，走勢其實與《東京人壽》類似。不過在版權限制下，《是但求其愛》目前無法派台到新城及TVB，即使最後能在商台奪冠，亦只能成為三台冠軍歌，聲勢不及《東京人壽》。

即使《是但求其愛》能贏得ViuTV兩星期冠軍，其聲勢仍不及《東京人壽》。（資料圖片）

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今個星期「903專業推介」Top10，「造星幫」佔據其中4席：

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「勁爆本地榜」，C AllStar新歌打入Top 10：

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「勁歌金榜」，胡鴻鈞再有冠軍歌：