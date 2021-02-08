樂壇核數師｜容祖兒等足10星期終成903冠軍　背後與奪獎機制有關

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-08 20:40

容祖兒（Joey）在上年11月推出《東京人壽》，踏入2021年，這首歌開始橫掃各大樂壇龍虎榜冠軍，並在今個星期順利登上「903專業推介」榜首，成為冠軍周數最多的五台冠軍歌。不過，數到現時網上最受歡迎的新歌，非MIRROR成員Edan（呂爵安）的《E先生連環不幸事件》，如今《東京人壽》在熱潮過後才登上商台榜首，成績或出現滯後現象。

睇睇今個星期「903專業推介」Top10，英皇歌手囊括三甲：

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新歌熱潮已過

《東京人壽》在上年12月5日（第49周）上榜，初期一直位居中下游位置，在踏入2021年，正當《東京人壽》登上其他流行榜榜首，甚至取得兩個星期冠軍時，在「903專業推介」卻一直徘徊在十大位置。當上榜已有10個星期，熱潮漸漸被其他新歌蓋過時，這首歌才成功登頂。此舉引起不少人思考，究竟推介榜的成績是否能如實反映樂壇潮流。不過，這首歌口碑屬近期之最，從上榜周數中可見，《東京人壽》確實取得年底樂壇頒獎禮入場券。

正當《東京人壽》終於成為奪冠周數最多的五台冠軍歌時，有部份樂迷開始思考，商台所反映的成績是否離樂壇潮流有一段差距。其實上榜周數越久，更有力歌曲在頒獎禮得獎。（資料圖片）

林家謙失落歌曲獎有跡可尋

在目前以播放率為基準的叱咤頒獎禮上，其實歌曲上榜時間夠長，代表它在最後統計時可以累積更多播放次數，亦間接有利歌手爭取各大獎項。不少人談論上年叱咤頒獎禮結果時，會為林家謙的大熱作《一人之境》抱不平，但根據統計，上年贏得「專業推介叱咤十大」的冠軍歌，平均上榜長達10個星期，反觀《一人之境》雖然同樣是冠軍歌，但上榜只有短短5周，由於播放次數只計算上榜時的數據，因此《一人之境》在統計上處於劣勢。可見上榜周數多，絕對有利歌手在叱咤頒獎禮爭奪獎項，且看《東京人壽》於2022年元旦能否在同一頒獎台上獲得佳績。

不少人反映《一人之境》理應打入「專業推介叱咤十大」，但從上榜周數所見，這首大熱作品失落歌曲獎絕對有跡可尋。（資料圖片）

點擊圖輯睇2021年第6周其他樂壇排行榜走勢：

「中文歌曲龍虎榜」，陳奕迅《是但求其愛》重新上榜：

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「勁爆本地榜」，林家謙新歌囊括電台冠軍：

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「Chill Club推介榜」，陳蕾新歌躍升6級：

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「勁歌金榜」，《陀槍師姐2021》上榜：