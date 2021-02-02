樂壇核數師｜林峯與菊梓喬合唱《使徒行者3》插曲　仍失落TVB冠軍

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-02 14:00

林峯月前回歸無綫（TVB）亮相台慶劇《使徒行者3》，不但劇集唱主題曲《無人問我》，亦與HANA菊梓喬合唱插曲《低谷天堂》。後者在上個星期「勁歌金榜」中位列亞軍，不過今個星期落榜，無緣挑戰冠軍寶座，相當可惜。

睇睇今個星期「勁歌金榜」走勢：

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林峯上一首「勁歌金榜」冠軍歌，已經是2013年推出的演唱會主題曲《Nice》，甚至在2018年與歐陽靖合唱《飛虎之潛行極戰》主題曲《Reunion》，歌曲都沒有打入「勁歌金榜」。今年推出的《無人問我》和《低谷天堂》，即使是台慶劇主題曲，但仍無力挑戰容祖兒新歌《東京人壽》，飲恨落榜。

容祖兒再破16年前記錄

《東京人壽》接連在港台、新城及TVB奪得兩個星期冠軍，近年幾乎沒有歌曲能相繼在三個樂壇流行榜中登頂超過一次，可見歌曲相當強勢。對上一首能在三個或以上龍虎榜中皆贏得兩個星期或以上冠軍，已經要數到2004年，許志安與葉德嫻合唱的《美中不足》。這首歌先後在「中文歌曲龍虎榜」、「新城勁爆本地榜」、「903專業推介」，及當時商台另一個流行榜，雷霆881的「雷霆歌曲播放指數」都奪得兩個星期冠軍，是自千禧年後成績最優秀的單曲。

2004年許志安與葉德嫻合唱的《美中不足》，在四個電台流行榜中都取得兩個星期冠軍，加上TVB「勁歌金榜」，這首歌奪得五台合共9個星期冠軍，成績優異。（資料圖片）

點擊圖輯睇2021年第5周其他樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，林家謙新歌跳升13級奪冠：

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「中文歌曲龍虎榜」，容祖兒《東京人壽》續留榜內：

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「勁爆本地榜」，陳健安今年首奪冠軍：

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「Chill Club推介榜」，黃妍首奪ViuTV冠軍：