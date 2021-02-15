【樂壇核數師】容祖兒橫掃四台雙周冠軍　有望超越莫文蔚創里程碑

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-15 19:58

容祖兒（Joey）在上年11月推出《東京人壽》，踏入2021年，這首歌開始橫掃各大樂壇龍虎榜冠軍，今個星期更再度佔據「903專業推介」榜首，連同早前港台、新城和無綫，這首歌已經成為四台兩星期冠軍歌，若然最後能再次登上ViuTV「Chill Club推介榜」冠軍，Joey即可超越莫文蔚（Karen），成為首位擁有五台雙周冠軍歌的歌手。

Joey《東京人壽》已經成為四台兩星期冠軍歌，離達成里程碑只差ViuTV「Chill Club推介榜」一冠。（資料圖片）

睇睇今個星期「903專業推介」走勢，大熱《E先生》爆升14級：

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「Chill Club推介榜」展現後勁再衝冠

儘管Karen上年憑《呼吸有害》成為首個擁有五台冠軍歌的歌手，年末亦順利橫掃各大頒獎禮歌曲獎，但Joey的《東京人壽》在五大樂壇流行榜中取得合共9個星期冠軍，雖然因作品在年末推出，大大減低奪獎機率，但在樂壇流行榜的成績屬近期之最。當中在「Chill Club推介榜」，這首歌自上年12月起已經上榜10個星期，屬上榜周數最多的作品，並在一個月前已經取得冠軍。其後歌曲雖然連續兩周跌至榜尾，但最近一直朝榜首邁進，展示後勁。雖然今個星期被陳奕迅的《是但求其愛》「截糊」，不過按目前上升趨勢，相信《東京人壽》要達成里程碑，成為首支五台雙周冠軍歌的難度不大。

《東京人壽》成績屬近年之最，有望超越莫文蔚《呼吸有害》，達成里程碑。（資料圖片）

再睇睇今個星期「Chill Club推介榜」，陳奕迅成功截糊：

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成功跳出《心之科學》框框

在得到「903專業推介」連續兩個星期冠軍後，Joey即在今日（15/2）接受商台節目《叱咤樂壇》訪問。她指得到好成績意義重大，又透露在籌備過程中已向填詞人黃偉文（Wyman）明言，這一次要挑戰非情歌作品：「《心之科學》係成功，但係我想挑戰下自己。雖然我把聲、感情嘅輸出，其實喺情歌嘅範疇都比較容易掌握，但係今次我想跳出框框，想講下人生。」她又感謝Dear Jane上年在百忙之中仍願意抽時間，與自己一起參與創作。

Joey接受商台訪問時指，這首歌得到好成績意義重大，並先後感謝舒文、Dear Jane和Wyman。（影片截圖）

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「中文歌曲龍虎榜」，陳奕迅《是但求其愛》奪冠：

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「勁爆本地榜」，C AllStar新歌打入Top 10：

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「勁歌金榜」，鄭融新歌再奪冠軍：