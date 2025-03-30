張學友60+世界巡迴演唱會　台灣場突稱「身體變差」　揭63歲現況

「歌神」張學友28日起一連3天在台灣高雄巨蛋開唱，也是他第3度站上高雄巨蛋舞台。



然而現年63歲的他，在28日首場時卻坦言與6年前相比「身體變差了」，和歌迷們互動時也聊到：

我想問很多的朋友，都有「中過」嗎？我中過了，本來以為是可以倖免的，原來不可以。

疑自嘲近年曾染新冠與RSV（呼吸道合胞病毒），所幸目前已恢復健康。

張學友相隔6年再次來到高雄巨蛋，舉行《張學友60+世界巡迴演唱會》。（JDS提供）

張學友相隔6年再次來到高雄巨蛋，舉行《張學友60+世界巡迴演唱會》。（JDS提供）

張學友相隔6年再次來到高雄巨蛋，舉行《張學友60+世界巡迴演唱會》。（JDS提供）

張學友相隔6年再次來到高雄巨蛋，舉行《張學友60+世界巡迴演唱會》。（JDS提供）

28日是《張學友60+世界巡迴演唱會》第223場，相隔6年再次來到高雄巨蛋，一開場張學友站在高台上，全場屏氣凝神，聽他緩緩唱著〈留住這時光〉揭開演唱會序幕，但隨即曲風一轉，〈Ooh La La 〉、〈馬路英雄〉、〈情不禁〉3首勁歌舞曲，張學友一會兒在復古跑車上熱舞，一會兒乘著升降梯登上4層樓高，嗨翻全場觀眾。

而在一連演唱12首歌之後，張學友才開口和觀眾打招呼：「高雄的朋友們大家好嗎？聽到大家那麼大聲的喊好就非常放心了，上一次來到高雄應該是2019年，6年多以前了，中間經過了很多事情，最大的事情就是身體變差了（笑），我想很多的朋友都有『中過』嗎？我中過了，本來以為是可以倖免的，原來不可以。」

接著他自認當晚唱〈等你等到我心痛〉時，吹口哨部分的表現不夠完美：

本來想說6年沒來了，想以一個最佳的狀態跟大家見面，其實今天我出來之前已經在後面練了很久了，吹來吹去就是這樣很小聲。

演唱會過程中，張學友也鼓勵台下歌迷：「我也是第一次60+（歲），不要緊張，很快輪到你的！我是非常戰戰兢兢來過60+的生活，每個人的60+都不是一樣的，有些人選擇釣魚，有些人選擇一直打麻將也是沒問題的；我喜歡唱歌，難道不可以嗎？何況我還可以。」邊說邊完成了一字馬。

他也祝福每個歌迷都可以好好生活，保持身體健康，與大家相約下一個10年，也在演唱會上見：

如果可以的話，我們70+再見一次。

展現高難度一字馬 台上澄清欠債傳聞 點圖放大看更多張學友相關消息及照片：

+ 19

延伸閱讀：

影/丘美珍要求別躲北一女光環下 區桂芝：所有壓力自己扛

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】