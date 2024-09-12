蔡依林5年演唱會終於完騷「最想燒咗呢個造型」睇落華麗原來好重

天后蔡依林（ Jolin ）的「Ugly Beauty」世界巡迴演唱會，8月時在廈門舉辦最終場，此套巡演歷時近5年畫下句點，讓粉絲相當不捨，而Jolin不僅歌舞精湛，表演服也相當華麗，但她卻表示想燒掉某套華服的帽子，因為實在太重了！



Jolin昨（11）晚在社群分享慶功宴影片，團隊問她巡演結束後，最想燒掉哪一套演出，她臉色一沉，難得面露不悅表示：「是『大藝術家』所有帽子，所有的帽子都很重，一巡演完就丟海裡！」更指銀色女戰士造型的帽子最重。

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在廈門場結束後，團隊特地製作帽子造型的翻糖蛋糕，笑說要幫Jolin圓夢，甚至LED螢幕播放大海的影片，而Jolin一看到帽子翻糖蛋糕，就拿起蛋糕刀狂砍，讓工作人員吐槽：「妳有這麼恨它是不是？」可見Jolin為了造型承受許多不為人知的苦楚。

【圖輯】掟個帽落海！點圖放大看蔡依林慶功宴畫面👇👇👇

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回想巡演的時光，Jolin忍不住紅了眼眶，哽咽說：

遇到非常多不同的同伴，我在台上有看到每個工作同仁都很專業地，把你們所有的才能，全部貢獻在這個Ugly Beauty裡頭，當每一個歌迷稱讚這場秀是他們非常喜歡的時候，我都會想到，如果沒有任何一個Team Jolin的人在背後，一次一次鍛鍊的話，這個秀還可不可以這麼成功，再次謝謝所有今天來參加或是曾經踏入過這個Family的所有的你們，謝謝。



也讓全場工作人員看了揪心。

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