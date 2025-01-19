44歲蔡依林拍Vlog零老態　6大保養原則公開　秘訣係隨身帶刮痧板

近日蔡依林（Jolin）的YouTube頻道分享了她在洛杉磯工作的VLOG，讓粉絲們能一睹天后忙碌又充實的日常生活！



影片中的蔡依林氣色超好，皮膚光滑緊緻，童顏感十足、完全看不出44歲！以下整理了蔡依林的保養秘訣，看看她是如何維持逆齡好膚質！

44歲蔡依林童顏逆齡6大保養秘訣，在忙碌中輕鬆緊緻抗衰老不是夢（點擊放大瀏覽）▼▼▼

天后蔡依林保養護膚6要訣（IG@jolin_cai；01製圖）

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1. 保養簡單不過度

蔡依林的保養哲學就是「簡單不過度」，並以「清潔、保濕、防曬」三大基本原則為主。她認為，只要選擇適合自己膚質的保養品，就能讓肌膚保持穩定與健康。此外，她特別重視眼部的保養，因為眼周肌膚最容易顯老，並建議選擇多功能的保養品來提升效率。

這種簡單不過度的保養方式，不僅能減少對肌膚的負擔，還能有效預防肌膚因為使用過多產品而引發的敏感問題。

2. 刮痧按摩

蔡依林隨身都會攜帶刮痧板，並利用零碎時間進行按摩。她會特別強調虎口、頭皮、眼周以及耳後穴道的按摩，不僅能促進循環，還能幫助放鬆緊繃感，舒緩壓力，以及緊緻臉部輪廓線條。她也分享按摩這些穴道能幫助更好入睡，提高睡眠品質。

3. 充足睡眠

蔡依林無論行程再忙，都會盡量確保每天有6至7小時的睡眠，並且通常在晚上11點前入睡。

充足的睡眠能讓肌膚進行自我修復，減少細紋和暗沉的產生，同時提升皮膚的彈性與光澤。對於繁忙的現代人來說，養成早睡的習慣，不僅能讓身體有足夠的時間恢復，也能有效提升免疫力與精神狀態。

4. 堅持運動

規律運動是她保持健康體態和好膚質的關鍵！她除了日常練舞外，還會進行有氧運動和瑜伽，藉此提升肺活量與柔軟度，讓她在表演時能有更出色的發揮。

運動不僅能幫助燃燒脂肪、維持身材，還能促進新陳代謝，使皮膚更具光澤與彈性。長期堅持運動還能穩定情緒，減少壓力帶來的皮膚問題，例如痘痘或敏感。

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5. 健康飲食，不過度節食

蔡依林過去曾為了減肥而過度節食，但隨著對營養知識的了解加深，她現在更注重均衡飲食的重要性。她強調每餐都會適量攝取肉類、蔬菜和澱粉，並避免高溫油炸食品。她也曾在著作《養瘦》中分享，自己會做飲食筆記，記錄每天的營養攝取情況，確保身體得到足夠的養分。此外，她提醒大家減肥不能過度節食，因為不吃東西反而會降低基礎代謝率，影響健康。

此外，粉絲們對「蔡依林減肥法」相信最有印象的就是她的「每一口食物都會過水才吃」，她曾在節目表示，以前油的完全不吃，但後來接觸營養師後才知道吃好油的重要性。

減肥時不能完全不吃油，適量攝取健康的油脂，能幫助身體吸收維生素，讓皮膚更加水潤光滑，也能預防便秘。

6. 多喝水

由於蔡依林的運動量大，她每天都會喝約2800cc的水來補充流失的水分，並促進新陳代謝。

多喝水能幫助身體代謝，減少水腫，讓皮膚更顯健康光澤。對於想要減重的人來說，水還能提升飽足感，幫助控制食慾，是最簡單又健康的瘦身方法。

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