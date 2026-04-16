陳健安憶父削梨一鏡到底拍MV　西貢高歌被螞蟻咬笑言拒絕郊外開騷

陳健安紀念已故父親創作新歌《梨子》，推出後感動人心，日前他為新版本《梨子（陪我遠征）》拍攝MV，一鏡到底的拍攝手法，正好呼應《梨子》歌詞中，安仔最懷念爸爸削梨子皮堅持一氣呵成的習慣。安仔更為新版本重新編曲和錄音，帶出不一樣的新鮮感。



陳健安紀念已故父親創作新歌《梨子》。（官方提供圖片）

陳健安拍一鏡到底MV念亡父

安仔透露：「『陪我遠征』呢四個字，來自我另一首歌嘅歌詞，當中嘅口哨聲、和音嘅旋律都係來自另一首歌《好好掛住》。」《好好掛住》是2023年安仔的作品，是他悼念胞兄及安慰媽媽而創作的歌曲。今次《梨子（陪我遠征）》將兩首歌曲巧妙連結，將離別的傷痛化作鼓勵和正面能量。

陳建安將兩首歌曲巧妙連結，將離別的傷痛化作鼓勵和正面能量。（官方提供圖片）

之前《梨子》第一版MV是以動畫狀現，安仔說：「因為想大家專注歌詞，邀請寫字嘅artist寫歌詞字幕配合手繪動畫，感覺文藝和Co-arting （集體藝術創作）。而今次呢個版本，我覺得要有我份啦！」選在郊外拍攝，安仔說：「當我改編呢個版本時，彈住結他，有road trip、country 和Folk song感覺，想搵一個有棵大樹嘅地方，好似去郊遊嘅感覺。而我未嚟過呢度，好似係首歌將我帶嚟呢度遠征。」

陳健安想搵一個有棵大樹嘅地方拍MV。（官方提供圖片）

陳健安被蟻咬笑言拒搞郊外騷

「今日攝影師最辛苦，企高踎低又旋轉，每拍一次要休息10分鐘，因為條腰好攰，手和膊頭都好似做完GYM咁。」趁攝影師休息，安仔不放過任何唱歌的機會，「好聲」喇叭和咪高峰在手，立即化身「西貢beat boxer」，又吹口哨又唱歌。他希望在郊外舉行音樂會，說：「個喇叭幾好聲，有咪有喇叭就想唱歌。下次可以喺郊外搞騷，我挨住棵樹唱歌，觀眾一邊野餐一邊聽我唱歌。」突然安仔慘叫，原來他被螞蟻咬了一口，笑言：「我都係唔喺郊外唱歌啦！」

陳健安表示希望在郊外舉行音樂會。（官方提供圖片）