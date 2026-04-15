霍汶希讚張敬軒做導師展影響力　關智斌回應被取關：唔使咁認真

英皇娛樂集團營運總裁霍汶希（Mani）今日率領天后容祖兒（Joey）及關智斌（Kenny），到尖沙咀出席「EEG 25+限定展」揭幕禮，順便為五月3、4日兩場「家族騷」宣傳造勢。接受訪問時，Mani透露今次演唱會製作費高達九位數，她直言今次演唱會目標絕對不是賺錢，而是為了回饋歌迷及展現英皇大家庭的凝聚力，「就算蝕錢都要做！」

英皇娛樂集團營運總裁霍汶希（Mani）今日率領天后容祖兒（Joey）及關智斌（Kenny），到尖沙咀出席「EEG 25+限定展」揭幕禮。（葉志明 攝）

王雙駿辭任音樂總監無影響

Mani又言：「其實我最頭痛嘅係要將幾十個藝人的檔期湊埋一起，呢個真係好難！」Mani笑言，這次演唱會不只是一場演出，更像是「十幾個Solo Show」的結合，每個環節都精心設計，由於太精彩，好擔心會超時。

談到被問到英皇家族演唱會開騷前爆出王雙駿辭任音樂總監一職。Mani大方回應，指王雙駿雖然不再擔任該職位，但前期的音樂構思早已完成，現在交由其主創團隊包括黃曉暉（Goro）等接任，而王雙駿亦會隨謝霆鋒完成5月3日成都演唱會後，一齊返港為家族騷演出，「唔會尷尬，好多謝佢繼續返嚟支持我哋。」對於謝霆鋒只出席一場，引起部分粉絲「有意見」，Mani笑言大家不用失望，謝霆鋒今年會在17個城市舉行演唱會，實會有機會見到他。而陳偉霆亦因工作在身，只能出席一場。

祖兒則表示一路以來同王雙駿都有不錯的溝通，即使現在辭任音樂總監一職，但對方都說「跟開會照跟」。對於王雙駿說一直不能與歌手對話，祖兒表示不清楚，始終演出涉及多個單位，但在她角度是沒有問題，大家有開會。

容祖兒一身大露背性感示人，並透露家族騷已如火如荼準備中，完了活動便去排舞。（葉志明 攝）

容祖兒要求兩晚唔同歌單 否認9月開啟德騷

作為大師姐的祖兒還透露，今次她特別向公司要求兩晚演唱會不同的Rundown，「我希望兩晚都有唔同嘅亮點，一晚全慢歌，另一晚就全快歌。」為了今次演出，祖兒更找來全新的排舞老師重新編舞，務求帶來新鮮感。問到是否為傳聞9月舉行的個人啟德演唱會熱身？祖兒笑言：「我而家已經開始開着咗自己個Turbo，做運動、同創作團隊開會，都算係一種Warm up。」雖然她否認將於今年9月開唱，但承認會有相關消息公佈。

容祖兒對這日活動場地非常深感受，因為人生第一張大頭海報在這裡，還寫住「一把不能逃避的聲音」。（葉志明 攝）

關智斌回應Unfollow張敬軒傳聞：唔好咁認真

另外，張敬軒日前接受《文匯報》訪問宣布將任保安局導師，並就過去一些言論和作品的演繹方式不當作真誠致歉，事件引起網民熱議。另外，張敬軒的IG無預警下取消了包括Mani、容祖兒、TWINS、關智斌、及鄭秀文等逾千名好友及同門的關注，舉動引起粉絲擔心。

關智斌稱公司現時上下團結一齊做好家族騷。（葉志明 攝）

關智斌回應被取消關注一事時，叫大家「唔使咁認真」看待社交平台的互動，「對我嚟講，社交媒體只係一個平台，我反而覺得現實生活中嘅關係，同埋人與人之間嘅溫度先至係最緊要。」他坦言與軒仔有聯絡，並相信對方有足夠智慧去消化情緒，作為朋友應給予他更多空間。

關智斌相信張敬軒有足夠智慧處理情緒。（葉志明 攝）

軒仔取消關注前可以通知你一聲？關智斌表示：「無架，我有時都諗唔明點解大家會特登走入嗰個人帳號睇下佢有無follow人，因為我無試過，所以無特別留意。同埋我覺得網絡上嘅嘢唔代表真實所發生嘅朋友關係。」

關智斌預告家族騷服裝會「少布得嚟幾靚」。（葉志明 攝）

祖兒尊重軒仔：最大的關心就是繼續支持

祖兒亦認同，她覺得最大的關心就是繼續支持張敬軒，讓軒仔做多些好的作品，帶給喜歡他的樂迷。「呢個係我哋最想見到，其他就尊重。（呢排有無聯絡關係一下對方情緒？）冇乜。其實我覺得佢係見慣世面，佢都好有自己經驗同智慧。所以所有嘢佢都可以自己消化到，放心啦！」

Mani：藝人要用影響力幫助社會

Mani則直言軒仔一直都很正面：「其實佢一直都好關心年輕人、青少年，大家都知佢有參加教育局、勞工署活動，幫啲青少年搵工，兩文三語啊，所以佢一直都參加緊呢啲活動。」Mani直言軒仔一直義不容辭去幫助和鼓勵對待青少年，「其實今次我係覺得好正面嘅一件事，同埋佢個人都好開心。」

英皇娛樂集團營運總裁霍汶希（Mani）今日率領天后容祖兒（Joey）及關智斌（Kenny），到尖沙咀出席「EEG 25+限定展」揭幕禮。（葉志明 攝）

Mani表示早知軒仔接受任命，因為是透過公司幫他申請做，因為英皇一直鼓勵歌手藝人參與社會事務：「既然上天畀咗咁大影響力你哋，你哋義務就係用你嘅影響力去影響別人，令到所有年輕人更加好。」她亦不排除未來會有更多藝人加入不同的社會職位，回饋大眾。至於張敬軒會否現身家族騷？Mani表示：「我由頭都尾都係用客戶緊密聯繫，當然盡咗努力，我好有信心佢係可以嘅，不過呢刻我只能講，我哋同客戶嘅溝通已經好白熱化。」