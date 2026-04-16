拳王與港產艷星車廂激戰片爆紅　黃雅君：絕對係借位，純粹噱頭嘢

昨日（15日）網上討論區、Threads等社交平台，瘋傳一對男女在私家車內疑似公然猥褻的片段，動作激烈令人無限幻想，引起極大迴響。有大批網民狠批離譜，更指「道德淪亡」、「要搞返屋企搞啦！公眾地方嚟㗎！」、「公眾地方行為不檢，拉得」。

昨日網絡瘋傳一對男女在私家車內疑似公然猥褻的片段，動作激烈令人無限幻想，引起極大迴響。（影片截圖）

男女車廂公然激戰片網絡被瘋傳

在網絡流傳的14秒車廂激戰片段中，一名戴上太陽眼鏡的金髮男子坐在司機位，把手放在副駕座的金髮女頭部，女方頭部在男方下體位置有激烈動作，惹來無限幻想，事後男方竟然打了女方的臉兩巴掌兼叉頸。事後有網民認出片中男女，分別是現年31歲的香港泰拳拳王羅祖勝（四海）及現年30歲的港產艷星黃雅君（癲癲），更質疑兩人擺拍博流量。

金髮男子坐在司機位，把手放在副駕座的金髮女頭部，女方頭部在男方下體位置有激烈動作。（影片截圖）

事後有網民認出片中男女，分別是現年31歲的香港泰拳拳王羅祖勝（四海）及現年30歲的港產艷星黃雅君（癲癲）。（影片截圖）

男方是現年31歲的香港泰拳拳王羅祖勝（四海）。（資料圖片）

女方是現年30歲的港產艷星黃雅君（癲癲）。（IG圖片）

癲癲回應：絕對係借位

對於這段車廂激戰片，黃雅君（癲癲）昨晚（15日）出席BSVHK 本土製作 舉行的 「S3xy XXX」第三季發佈會，接受《香港01》訪問時表示：「係因為呢個活動我哋請咗四海做嘉賓，所以我哋係拍咗好幾條片，當中一條就係呢條片，絕對係借位拍，純粹都係想幫呢個活動搞嘅噱頭嘢。」

癲癲透露未得到家人嘅支持。（吳子生攝）

堅持自己是演員身份

自入行以來，癲癲主要參與情慾電影及微電影的拍攝。面對外界對其「艷星」標籤的質疑，癲癲表示：「我會定義自己為一名演員。至於別人覺得我是艷星，甚至是更難聽的稱呼，我都無所謂，每個人都有表達意見的權利。」她也直言，儘管家人觀念較為傳統，未必會全力支持她的演藝選擇，但所幸並未到反對的程度，這讓她能繼續在自己選擇的道路上進發。

自入行以來，癲癲主要參與情慾電影及微電影的拍攝，一直堅持自己是演員身份。（IG圖片）

曾因網民負評感難受

談及入行後辛酸，癲癲坦言最難熬的是面對網民的言語攻擊與現實中不友善的目光。她回憶起剛入行時，曾看見網民用極其刻薄的字眼評價自己，讓她一度感到不開心：「覺得有時網民嗰啲留言，有時都唔覺要睇到，雖然我盡量都唔睇，但係有時望到自己都都覺得原來有啲人，佢哋就係用咗一個眼光去望你 ，而你係永遠改變唔到佢哋嘅咁我覺得呢個位都有少少唔開心 ，但係好快我會調調整翻我心情。」被問到家人有否反對？癲癲表示：「屋企人佢哋都知嘅，但係佢哋比較傳統 ，佢哋唔會支持你 ，但係亦都未去到反對你。」