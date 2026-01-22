韓國女團aespa成員被曝社內戀情　活動期間電話傳情已交往超5個月

韓國娛樂巨頭SM Entertainment旗下的當紅女團aespa成員Giselle與男團RIIZE成員Shotaro，兩人均為隊內的日籍成員。2026年1月22日凌晨，一張疑似兩人正在進行視像通話的私密截圖在網絡上瘋傳，瞬間引爆熱搜。發佈者聲稱是從私生渠道獲取的獨家畫面，但隨即被眼尖的粉絲列舉多項證據「打臉」，質疑圖片是為牟利而偽造的AI合成圖。



女團aespa成員Giselle與男團RIIZE成員Shotaro被曝出社內戀情。（微博圖片）

窗簾美甲成「鐵證」 私生粉指控雙方密戀

該名私生粉聲稱拍到了Giselle與Shotaro視訊通話的畫面，並指出截圖中擁有多個細節「吻合」。首先，畫面中Giselle手機備註的對方名稱正是Shotaro的韓文名（쇼타로）；其次，男方背景中的窗簾紋路，被指與Shotaro隊友鄭成燦在宿舍直播時的背景高度相似；最後，Giselle手上的美甲款式，亦與她早前出席公開活動時的造型一致。雖然畫面極度模糊且沒有提供完整影片，但仍引發了關於這對「SM社內情侶」的猜測。

Shotaro隊友鄭成燦在宿舍直播時的背景，被爆料者指出與視頻中男方背景中的窗簾紋路高度相似。（微博圖片）

Giselle於2025年9月13日在社媒發佈的照片，爆料者稱髮型，美甲均與視頻女主對得上。（IG@aerichandesu）

爆料時序前後矛盾 天氣行程全對不上

然而，爆料者的說詞卻因漏洞百出而備受質疑。最初，私生粉聲稱截圖攝於2025年9月28日，當時Giselle正在上海參加簽售活動。惟粉絲隨即翻查氣象紀錄，指出當日上海雖是大雨天且無陽光，但截圖背景卻顯示為晴空萬里的白天，天氣狀況完全不符。

私生粉聲稱截圖攝於2025年9月28日，但當時Giselle正在上海參加aespa的簽售活動。當日上海是大雨天，但截圖中女生背景卻顯示為晴空萬里的藍天，天氣狀況完全不符。（小紅書圖片）

面對質疑，爆料者隨後改口，將時間推前至9月12日至15日期間。但這段時間Giselle身在紐約出席GMA活動，而Shotaro則在日本東京舉行演唱會。除了時差問題令視訊難以成立外，粉絲更指出Shotaro在9月15日的髮型與截圖中截然不同，而Giselle在9月13日的美甲亦非圖中款式，行程與造型均無法對應。

2025年9月12日至15日期間，Shotaro則在日本舉行演唱會，髮型造型亦與視頻截圖截然不同。（Facebook@RIIZE VỊ DỪA）

防窺芒加AI痕跡 粉絲怒斥造假斂財

除了時間線混亂，技術層面亦存在重大疑點。粉絲指出Giselle長期使用高品質的「防窺屏」手機貼膜，旁人極難從側面清晰拍攝到屏幕內容。此外，該截圖邊緣模糊不清，字體排版亦出現異常，具有明顯的AI生成或合成痕跡。加上爆料者疑似有出售照片牟利的動機，粉絲普遍認為這是一場利用模糊圖片進行詐騙與造謠的鬧劇。

粉絲指出Giselle長期使用高品質的「防窺屏」手機貼膜，旁人極難從側面清晰拍攝到屏幕內容。（IG@aerichandesu）