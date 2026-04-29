林智樂出道3年已經開首個全國巡演　VIP套票只賣580仲有專屬福利

參加《聲夢傳奇》入行的21歲新生代歌手林智樂（Felix），憑藉獨特靚聲與紮實唱功在樂壇屢創佳績。繼橫掃各大新人獎及榮獲十大中文金曲獎後，近日他帶著全新單曲正式宣布迎來演藝生涯新突破——即將於今年5月在廣州舉辦首場個人全國巡迴演唱會《大夢一場》，消息一出立刻讓大批樂迷驚喜萬分！



林智樂參加《聲夢傳奇》入行。（資料圖片/陳順禎攝）

從《聲夢》淘汰到橫掃新人獎 實力備受肯定

回顧林智樂的演藝之路，雖然當年參加TVB歌唱比賽節目《聲夢傳奇》時，在第六輪比賽便遺憾止步，但他憑藉一把充滿感染力的好聲音，成功獲得無綫賞識並簽約成為旗下唱片公司的歌手。

林智樂出道首年獲得三個台的新人獎，成績獲得肯定。（IG@lamchiloklok）

2023年，他推出了出道作品《忘記趁早》及《澀谷駅前等》，歌曲大受歡迎，同年更橫掃了新城、叱咤和港台的各大新人獎項；2025年更進一步，榮獲了「十大中文金曲獎」，其實力與潛力備受業界與大眾的肯定。早前林智樂更乘勝追擊推出全新單曲《The Red Button》，繼續向樂迷展現多變的音樂風格。

林智樂去年更榮獲十大中文金曲獎。（IG@lamchiloklok）

籌備逾年誠意之作 廣州站5月2日4開唱

隨著事業穩步上揚，林智樂正式官宣了《大夢一場》2026全國巡演的首站——廣州站。對於這次的個人巡演，林智樂極度重視，他透露自己全程參與了演唱會的策劃，籌備時間更超過一年。

林智樂官宣了《大夢一場》2026全國巡演廣州站。（大麥網截圖）

宣傳影片充滿迷幻與雲海的意境，十分吸睛。（微博＠林智樂Lamchilok）

他在社媒感性地向樂迷喊話：「這是我在廣州的首場個人巡演，籌備了很久，把所有的誠意和心意，都放進了這場音樂夢境裏，期待和每一位到場的你，共赴這場《大夢一場》。」

林智樂在社媒感性地向樂迷喊話。（微博＠林智樂Lamchilok）

林智樂透露自己全程參與了演唱會的策劃，籌備時間更超過一年。（微博＠林智樂Lamchilok）

充滿迷幻與雲海意境的演唱會海報曝光後，隨即引發粉絲熱烈討論，大批網民紛紛留言表示非常期待林智樂的首場內地個唱。除了準備搶票支持廣州首站外，不少外省樂迷亦積極留言「敲碗」，熱切期盼林智樂未來能來到內地更多不同的城市與大家見面！

網民亦十分期待。（微博截圖）

演唱會門票將於5月2日中午12:00在全平台同步公開發售。主辦方更推出了多種票價與福利選擇以滿足不同粉絲的需求：

單人早鳥票： 280元

普通票： 380元

周邊套票： 480元

VIP套票： 580元

雙人套票： 618元



林智樂《大夢一場》2026廣州站票價。（大麥網截圖）

林智樂《大夢一場》2026廣州站粉絲福利。（大麥網截圖）

林智樂《大夢一場》2026廣州站粉絲福利。（大麥網截圖）