女團VIVA隊長李晞彤單飛出歌　想法大膽自薦做Marketing一腳踢

撰文：亞瑟
出版：更新：

女團VIVA四位成員各有特色，今次隊長李晞彤（Carina）率先跑出，推出首支個人單曲《讓路》，並於4月30日正式上架。這次除了是她首次單飛出歌，整個宣傳企劃更是由Carina主動提議並親自主理，叫大家讓路自己一腳踢，認真大膽！

隊長Carina率先跑出，推出首支個人單曲《讓路》。（官方提供圖片）

女團VIVA隊長李晞彤Carina Solo出道

其實Carina一向都是團內的「橋王」，這次她主動向公司爭取做一個月的期間限定「Markter」。首先她特意約齊公司各部門的同事開會，自己present她的promotion plan，最後成功落實執行。由度橋、拎budget計數、寫計劃書，到親自設計及印製宣傳單張、海報，甚至訂製宣傳用的「路牌」行電台、電視台宣傳，全部自己親力親為一腳踢。

全部自己親力親為一腳踢。（官方提供圖片）

4月6日，Carina於自己Instagram 出post「Solo Dairy EP1」，為新歌預熱。她於IG寫道：「真心respect所有做marketing嘅人！今次首新歌solo我忽然有個大膽想法，就係要自己solo做晒所有嘢，同公司爭取咗做一個月限定Markter。唔係講玩，自己度橋計數寫好一個宣傳plan，然後present俾公司approve（當然啲idea唔會全數approve但我係唔會咁易被擊倒><），再自己design攞去print整好哂launch。」

Carina表示要自己solo做晒所有嘢。（官方提供圖片）

李晞彤兼顧Solo與藝人正職

她透露這段時間要兼顧藝人正職，同時排練公司的演唱會、處理女團事務、錄音、拍攝、排舞及舞台劇，絕對是成就解鎖。不過她亦感慨，「雖然就算做得多都唔係一定成功，但好似個過程已經賺咗！」更笑說：「希望大家讓路俾條生路嚟行吓，密切留意4月30日『讓路』。」

她透露這段時間要兼顧藝人正職。（官方提供圖片）

而在製作宣傳企劃過程中最有趣的一幕，就是Carina親自去印刷舖提取一千張宣傳單張時，店內的叔叔見到得她一個女仔拿着整疊傳單，忍不住問：「淨係得你自己派呀？陰公！」就連街外人都覺得這位女團成員真的搏到盡。想知Carina搞笑又熱血的宣傳，密切留意她IG的「Solo Dairy」後續。

連街外人都覺得這位女團成員真的搏到盡。（官方提供圖片）
第四屆香港流行文化節音樂會圓滿結束　黃淑蔓曾傲棐等群星雲集十大中文金曲｜吳業坤奪金曲獎宣布離開TMG　早前突然被公司除名周吉佩張與辰默契爆發排練一take過　互唱對方作品即時解鎖歌曲夢之深境音樂會圓滿結束　李駿傑陳泳伽等眾星聯手揭文化節序幕雲浩影新碟沉浸式耳機分享之旅　自爆喜愛深夜足浴聽歌創作
VIVA
本地樂壇焦點
音樂