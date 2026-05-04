女團VIVA隊長李晞彤單飛出歌　想法大膽自薦做Marketing一腳踢

女團VIVA四位成員各有特色，今次隊長李晞彤（Carina）率先跑出，推出首支個人單曲《讓路》，並於4月30日正式上架。這次除了是她首次單飛出歌，整個宣傳企劃更是由Carina主動提議並親自主理，叫大家讓路自己一腳踢，認真大膽！



隊長Carina率先跑出，推出首支個人單曲《讓路》。（官方提供圖片）

女團VIVA隊長李晞彤Carina Solo出道

其實Carina一向都是團內的「橋王」，這次她主動向公司爭取做一個月的期間限定「Markter」。首先她特意約齊公司各部門的同事開會，自己present她的promotion plan，最後成功落實執行。由度橋、拎budget計數、寫計劃書，到親自設計及印製宣傳單張、海報，甚至訂製宣傳用的「路牌」行電台、電視台宣傳，全部自己親力親為一腳踢。

全部自己親力親為一腳踢。（官方提供圖片）

4月6日，Carina於自己Instagram 出post「Solo Dairy EP1」，為新歌預熱。她於IG寫道：「真心respect所有做marketing嘅人！今次首新歌solo我忽然有個大膽想法，就係要自己solo做晒所有嘢，同公司爭取咗做一個月限定Markter。唔係講玩，自己度橋計數寫好一個宣傳plan，然後present俾公司approve（當然啲idea唔會全數approve但我係唔會咁易被擊倒><），再自己design攞去print整好哂launch。」

Carina表示要自己solo做晒所有嘢。（官方提供圖片）

李晞彤兼顧Solo與藝人正職

她透露這段時間要兼顧藝人正職，同時排練公司的演唱會、處理女團事務、錄音、拍攝、排舞及舞台劇，絕對是成就解鎖。不過她亦感慨，「雖然就算做得多都唔係一定成功，但好似個過程已經賺咗！」更笑說：「希望大家讓路俾條生路嚟行吓，密切留意4月30日『讓路』。」

她透露這段時間要兼顧藝人正職。（官方提供圖片）

而在製作宣傳企劃過程中最有趣的一幕，就是Carina親自去印刷舖提取一千張宣傳單張時，店內的叔叔見到得她一個女仔拿着整疊傳單，忍不住問：「淨係得你自己派呀？陰公！」就連街外人都覺得這位女團成員真的搏到盡。想知Carina搞笑又熱血的宣傳，密切留意她IG的「Solo Dairy」後續。