譚詠麟演唱會2026香港｜門票優先公售攻略+購票連結+座位表

譚詠麟《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》演唱會將於2026年9月在紅磡香港體育館舉行，建行 (亞洲) 信用卡客戶即將可享獨家優先購票，暫未公佈公開發售時間，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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譚詠麟。（Facebook）

譚詠麟演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年9月11至13日（五-日）及9月18日至20日（五-日）

演唱會時間：晚上8點15時

演唱會地點：紅磡香港體育館

門票價錢：HKD $1,280 / $880 / $580

譚詠麟宣佈9月開演唱會。（小紅書@藝能製作）

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門票發售時間：6月22日中午12時起至下午8時

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門票發售時間：6月23日中午12時起至6月25日晚上8時

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優惠期：2026年6月15日至6月30日23:59

譚詠麟。（Facebook）

譚詠麟演唱會2026香港 | 公開售票

公開發售平台：暫未公佈

公開開賣日期：暫未公佈

公開開賣時間：暫未公佈

譚詠麟表示今年會是最「刻骨銘心」的一年。（小紅書@藝能製作）

譚詠麟演唱會2026香港 | 交通

【1】港鐵：

－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站