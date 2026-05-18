何佩瑜被小朋友叫「姨姨」笑爆全場　演狠毒媽媽過心裡關口勁揪心

何佩瑜（Jeana）日前擔任幼兒步操比賽頒獎嘉賓。她指雖然自己讀書時未有參與制服團隊，但今次跟這麼多小朋友互動，他們的童言無忌，更弄出搞笑場面，令她非常開心。

活動大合照。（公關提供）

被叫「多謝姨姨」即場爆笑

講到活動感受，何佩瑜完全心心眼表示：「覺得好有意義，自己好鍾意小朋友，平時唔知道有乜嘢方法可以為小朋友做啲嘢，而家做咗交通安全隊嘅宣傳長官，可以參與、為小朋友宣傳交通安全，覺得好開心。之後仲會有其他活動，我會唱一首兒歌添。」她又大讚小朋友制服好可愛：「今次是幼兒班，佢哋非常有禮貌同紀律，幫佢哋掛獎牌嘅時候都會『多謝Madam』，同佢哋相處好快樂。」不過全場最爆笑的一幕，就是頒獎時有位小朋友隨口說了句「多謝姨姨」，何佩瑜即場笑爆：「我忍唔住即刻笑咗出嚟，然後佢隔籬個小朋友提佢喺『Madam呀』，哈哈，大家喺度笑。」

同小朋友合照的何佩瑜好溫柔啊。（公關提供）

預告與隊員齊齊爬龍舟

何佩瑜透露之後將會跟交通安全隊成員一齊參加扒龍舟比賽，並已經開始練習，「第一次扒龍舟，以前從來都冇接觸過。而家不停同隊員一齊練習。第一次練習唔係好識，冇帶手套，所以濕水嗰隻手磨損咗。最緊要係損咗，下一次練習會仲痛，哈哈，所以要帶手套。」雖然磨損手，但何佩瑜平時都有做開運動，所以練習過後沒有出現肌肉酸痛情況，反而大有收穫，「基本上我每日或者隔日有跑步同游水，練習完幾堂，反而隻手開始出現老鼠仔，哈哈。」她指練習期間學到團隊精神，「扒龍舟真係唔係靠某幾個人或者一人，係全體人員聽住口號好齊咁去做動作，一唔齊就會影響速度。教練講過最緊要係動作一致，整齊就好。第一次感覺到咁集中嘅團隊精神，藉此機會亦都挑戰自己。」

爬龍舟好認真。（影片截屏）

睇相關報道投入角色

另外，何佩瑜於劇集《重案解密》飾演狠毒媽咪，討論度極高。她坦承飾演這個角色時內心不舒服，「因為第一次拍真人真事，所以要投入角色，真係要過自己心理關口。今次亦都睇咗好多相關嘅報道去了解角色。」她又感慨地說：「自己內心覺得苦毒不吃兒，無論小貓小狗小鳥都會為咗自己的孩子甚至犧牲自己，真係唔明白點解會有咁樣嘅親生母親。」Jeana亦跟導演商量過演繹方式，「究竟佢喺警察面前做喊戲係咪要做得虛偽啲？所以真相大白嘅時候嘅演繹唔係真誠嘅慚愧。」這個角色真的考起她的演技及心理質素。