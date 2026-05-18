孔德賢向倪嘉雯拋橄欖枝建小隊出賽　女方耍手擰頭：我會積極考慮

藝人孔德賢與倪嘉雯昨日（17日）出席新劇《香港探秘地圖》的宣傳活動，接受《香港01》訪問更透露二人將會有長達20集的「感情鋪排」，那種純純的愛，讓人十分期待。孔德賢更趁機大談他的運動近況，身為運動發燒友的他，最近迷上了高強度的Hyrox體能大賽，更即場向倪嘉雯拋出橄欖枝，希望組建「兩男兩女」最強小隊參戰。

新劇《香港探秘地圖》昨日舉辦宣傳活動。(胡凱欣 攝)

20集建立「點到即止」純愛感

談到新劇合作，孔德賢笑言二人用了整整20集的時間去BuildUp一段關係，而且走的是「小清新」路線。雖然有感情線，但二人爆料指鏡頭前連「親密戲」都欠奉，倪嘉雯笑說：「好似中學生咁，又不敢拖手嗰啲。」

孔德賢笑言二人用了整整20集的時間去BuildUp一段關係。(胡凱欣 攝)

雖然劇中純情，但現實中二人卻遇過不少驚險時刻。孔德賢憶述最難忘的一次是農曆七月十四，全組人去墳場拍戲：「呢個真係比較誇張嘅呢個事情！（要唔要自己小心啲講嘢？）有有有！即係嗰日係大家都好裝曬香啦，拜曬神啦。咁好安全咁啊大家，同埋我哋好多人嘅，我哋都同佢哋講咗我哋嚟拍嘢嘅，即係唔好打擾佢哋嘅。」而倪嘉雯則表示自己沒有任何宗教信仰：「但係我都會尊重啦，都會嗰啲裝香，同埋我媽咪都特登求咗個平安符。」

孔德賢憶述最難忘的一次是農曆七月十四，全組人去墳場拍戲。(胡凱欣 攝)

倪嘉雯成功以《魔音女團》團員身份出道

倪嘉雯對於上星期播出的《魔音女團》中，她成功以團員身份出道，她表示由宣佈當刻至今都仍未接受到：「我都仲未接受到我多咗一個身份，因為我一直都係專注喺拍劇同埋主持，咁我係完全諗都冇諗過會無啦啦多咗一個女團嘅身份。」雖然她仍未接受，但就對成功出道表示開心及興奮。現在加入了女團，她認為有一個很好的藉口讓自己去訓練唱歌跳舞，再強迫自己做得更好。經過早前3星期的「特訓」，她覺得自己手腳明顯比之前協調，但仍然很大的改善空間。

倪嘉雯成功以《魔音女團》團員身份出道。(胡凱欣 攝)

孔德賢瘋狂迷上Hyrox 倪嘉雯耍手兼擰頭

孔德賢近年積極健身，早前更參加了難度極高的Hyrox體能大賽。他透露為了準備比賽，已經持續操練了三個月，期間經歷了生病、公幹、搬屋等重重阻礙，體能一度跌至谷底：「好多呢啲嘢去阻礙自己，但係你點樣去Recover，即係我以前係一個做任何嘢都要逼到自己最盡嘅人，但係經過今次之後，我真係要學識點樣休息。」

孔德賢瘋狂迷上Hyrox。(胡凱欣 攝)

孔德賢對此Hyrox如此狂熱，被問到會否繼續參加時，他即表示想嘗試其他地方的Hyrox比賽。更即場招募倪嘉雯加入自己的團隊：「因為我哋而家嘅小隊仲爭一個人，咁我呢其實都睇下Carmen願唔願意加入啦。」倪嘉雯聽完即流露很害怕的樣子：「吓！等等先！」她立刻大笑推辭，自言雖然平日有做Gym習慣，但對於Hyrox這種要跑8公里兼做大量力量訓練的「攞命運動」，自己實在是「無福消受」。

孔德賢即場招募倪嘉雯加入自己的團隊。(胡凱欣 攝)

孔德賢見倪嘉雯推辭，立即再拋出邀約：「我覺得一定有人逼佢，佢係有人逼下佢參加先得，所以我而家誠意邀請佢加入我呢個Hyrox小隊。」倪嘉雯見孔德賢屢敗屢戰，不忍心再推辭便「戴定頭盔」說：「我會積極考慮一下嘅！」倪嘉雯雖然表示會「積極考慮」，但就不敢給出承諾：「我而家唔敢立flag啊，因為到時原來唔係我嚟嘅係第二個女仔，咁我好難落台㗎嘛，所以要戴定頭盔先！」