甄澤權快閃率先預演紅磡騷　市民近距離感受街頭魔術魅力

香港街頭文化盛行，音樂busking及魔術同樣最具魅力，｢本地街頭魔術師始祖｣之一、有「香港大衛高柏飛」之稱的甄澤權Louis Yan將於6月成為首位華人於紅磡體育館舉行個人magic show，為香港魔術文化再掀熱潮。本地商場特別邀請甄澤權進行特別的快閃Magic，給廣大市民率先近距離體驗他的精湛魔術。

與現場觀眾留影。（公關提供）

6.25紅館開魔術騷

經歷兩年多持續申請，國際知名魔術師甄澤權（Louis Yan）終獲批檔期，將於6月25日假紅館舉行首個個人魔術騷《“Once” 甄澤權穿越紅館魔術之旅2026》。這不但是Louis個人多年來的終極夢想，更被視為香港魔術界的歷史時刻，將紅館舞台變成魔術大舞台，真正讓魔術綻放光芒。

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黃埔天地快閃Magic率先預演

演出無數的Louis曾把｢香港街頭魔術文化｣帶去中國CCTV綜藝節目及於中國進行巡迴魔術show，更是首位華人於Las Vegas表演。曾於商場魔術活動刷新了健力士世界紀錄的他，今次再度為大家送上別開生面的近距離街頭魔術表演，希望藉着｢街頭魔術文化｣，與全港市民一齊感受魔術的樂趣，延續魔術文化的魅力。