五索禁囝囝上網搜尋「5 Sok」見負評　一子確診ADHD深宵狂喊

35歲的網絡紅人「五索」（本名鍾睿心），因與百億富豪、大生銀行主席馬清鏗發展長達十年的婚外情而一夕成名，獲封「最強小三」。作風高調的她，經常在社交網大晒與富商的奢華生活點滴，事業更是越搞越大，正帶領團隊籌備公司上市。然而，作為五孩之母的她風光背後卻有苦自己知，不但害怕子女在網上搜尋到自己的負面新聞，近日更首度剖白其中一子確診ADHD（注意力不足過動症），令她壓力爆煲，甚至出現嚴重脫髮問題！

五索被封「最強小三」。(ig@5kidsokma)

五索懶理馬生叫唔好影佢。(ig@5kidsokma)

囝囝好奇上網搜尋「5 Sok」

五索先後誕下5名子女，其中大仔與前夫所生，其餘4名子女則是與馬清鏗所生。雖然她向來天不怕地不怕，但面對子女漸漸長大並接觸網絡，這位強悍的媽媽亦開始感到頭痛。日前她在社交平台發布了一張手機截圖，展示一段疑似由兒子親手打出的童真文字：「我媽媽叫5 Sok，我上網搜尋她的資料，但她好嬲地告訴我不要搜尋她的資料。我真的好開心，因為我最愛不聽媽媽的話。我每天都不聽媽媽的話，然後她會鬧到我娃娃大哭。」

從字裡行間可見，小朋友對能在網上找到媽媽的資訊感到非常新奇，但五索的反應卻極大。顯然，她極度不希望子女在網上接觸到鋪天蓋地的負面新聞，更擔心外界為她貼上的「最強小三」標籤會影響小朋友的成長。在子女面前，她終究只想做一個普通的母親。

疑似由兒子親手打出的童真文字，明顯五索好拒抗囝囝上網搜尋自己個名。(ig@5kidsokma)

五索為馬生生咗4個小朋友。(ig@5kidsokma)

兒子確診ADHD 夜半失控母子相擁痛哭

除了面對網絡輿論的壓力，五索的家庭生活亦迎來巨大挑戰。她近日首度透露，其中一名兒子確診了「注意力不足過動症」（ADHD）。她坦承兒子的病情令全家心力交瘁，最令她崩潰的是，囝囝經常會在半夜無故驚醒，情緒完全失控狂喊。面對孩子的掙扎，五索曾因強烈的無力感，在深夜抱著兒子一同痛哭：「嗰一刻，我真係覺得自己好失敗。」幸好，囝囝在接受藥物治療後，目前情況已趨向穩定。

五索其中一名兒子確診了「注意力不足過動症」（ADHD）。(ig@5kidsokma)

心力交瘁。(ig@5kidsokma)

五索其中一名兒子確診了「注意力不足過動症」（ADHD）。(ig@5kidsokma)

壓力超標驚現「鬼剃頭」

要照顧5個小朋友絕非易事，加上五索近年的生意版圖不斷擴張，排山倒海的工作量與家庭重擔，令她的身心早已超出負荷。在長期睡眠不足及極大精神壓力下，五索的身體終於響起警號，出現俗稱「鬼剃頭」的嚴重斑禿問題。她無奈表示：「有時照鏡見到自己啲頭髮一撮撮咁跌，真係覺得好心酸。」不過令她感到安慰的是，幾個仔女都非常懂事，平日會互相扶持幫手照顧兄弟姊妹，總算印證了她教導有方。

五索自揭整容真相。(ig@5kidsokma)

五索話自己帶了假髮。(ig@5kidsokma)

五索掀起假髮真實「鬼剃頭」情況任睇。(ig@5kidsokma)

五索掀起假髮真實「鬼剃頭」情況。(ig@5kidsokma)

積極行善回饋社會 聘用弱勢社群

經歷了種種高低起伏，五索現時亦積極投身慈善工作。自去年起，她一直與慈善機構合作，接觸多位單親媽媽及唐氏綜合症患者。面對這班弱勢社群的堅韌，五索深受啟發，直言：「如果其他媽媽都敢企出嚟，點解我唔可以？」她除了透過自己的社交平台幫手宣傳，更真金白銀為患者提供就業機會，幫助他們重拾經濟獨立的能力，以行動回饋社會。

五索最近同馬生同遊不丹。(ig@5kidsokma)