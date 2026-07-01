劉若英演唱會重返高雄巨蛋開騷　獻聲個人單曲《你從春天走來》

「我要承認，我站在台上是要感動你們，但是你們感動了我！」「文藝天后」劉若英2023年攜著《飛行日》巡迴演唱會首度在高雄巨蛋開唱，當時歌迷排字應援以及大合唱感動了她，當時承諾歌迷會再來高雄。現在，劉若英依約帶著《飛行日》從世界歸來，將在9月12日以《飛行日》4.0版重返高雄巨蛋，同時劉若英也獻上2026年最新單曲《你從春天走來》，該曲由汪蘇瀧為奶茶量身打造，今年2月在上海演唱會無預警驚喜首唱，引發歌迷火熱討論，奶茶正式進入錄音室錄製，邀請陳君豪擔任製作人，與你再度開出最美記憶。《飛行日》巡迴演唱會高雄巨蛋門票，7月18日11:00 台新卡友專區購票、12:00 拓元售票全區全面開賣。

劉若英將帶著《飛行日》4.0演唱會重返高雄巨蛋。（公關提供）

劉若英《飛行日》演唱會歷時4年

《飛行日》歷時4年，飛行世界3大洲53城市，締造四面台演唱會全新標竿，第111場的飛行來到高雄，360度解構旋轉舞台、飛天鯨魚、五米高巨熊、騰空紙飛機、三維矩陣巨型立方晶體LED、12名藝術舞者全都齊聚，只為讓歌迷感受更全面的劉若英。距離上回來到高雄開唱，時隔3年，她對歌迷的熱情念念不忘，她說：「上一次高雄給我的熱情，我一直都放在心裡，從來沒有忘記。想起我們一起唱～～《再會啦心愛的無緣的人》～～終於，又能回到高雄，再唱一次給你們聽！」

劉若英《飛行日》將重返高雄開唱。（公關提供）

劉若英獻聲個人單曲《你從春天走來》

時隔近4年，劉若英也獻聲最新個人單曲《你從春天走來》，由汪蘇瀧作詞作曲，這首新歌巧妙呼應奶茶經典歌曲《為愛癡狂》歌詞第一句「我從春天走來」，新曲正是在春天的紐約拍攝，由知名導演木瓜攜手紐約製作團隊至美國取景，場景囊括紐約中央公園、高線公園、曼哈頓SoHo街區、布魯克林大橋等多處著名景點，拍攝正值演唱會美國三城演出空檔，也彷彿做了一趟密集的紐約城市遊歷。導演並以詩人Emily Dickinson「希望是長著羽毛的東西」一句詩句為主題來架構影像，呼應了奶茶長久飛行的追尋和意義，MV畫面結合了兩大藝術作品，一個是Artechouse數位藝術館迷幻的沈浸式投影，充滿歡樂的奇幻氣息，另一個則是結尾採用了以色列藝術家Hana Katoba一幅名為《Ocean Blooms & Fragile》畫作，結合了《飛行日》飛翔的概念，更巧妙呼應了汪蘇瀧歌詞「全世界的花兒都盛開」、「最美好的詞彙，我想叫做自由自在！」新曲《你從春天走來》已於數位上架。