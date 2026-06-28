金曲獎2026獲獎名單｜蔡依林封歌后奪3獎成大贏家　張震嶽首稱王

2026第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日在台北小巨蛋隆重登場！除了天后 A-Lin 獨挑大梁主持，典禮更邀來莫文蔚、比莉、周湯豪、日本強團羊文學、孫淑媚、TRASH 及粹垢 TRAEGO，打造多段高音樂性的限定演出，超強陣容引爆歌迷期待值。



典禮開場就由A-lin帶來精彩表演，先是演唱《幸福在歌唱》，隨後畫面轉換成一段新聞畫面，包括「江蕙回歸」，其實新聞畫面上的江蕙是由A-Lin扮演，接著新聞主角變成蔡依林，然後瞬間轉換成 A-Lin 踩在巨蛇上登上小巨蛋舞台。而A-lin致敬蔡依林，還不忘她早前跨年時經典的《那魯ONE～那魯TWO～那魯THREE～》，可深情能唱跳又有梗，讓開場就掀起高潮。

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本屆得獎名單最受矚目的華語天后Jolin蔡依林，憑藉天碟《Pleasure》強勢入圍9項大獎，最終斬獲「年度專輯獎」、「最佳華語女歌手獎」以及「最佳演唱錄音專輯獎」3項重量級大獎，成為本屆金曲獎的最大贏家！

評審團指出，蔡依林在《Pleasure》中展現極高的音樂規格與前衛視角，再度刷新華語舞曲天花板，封后實至名歸。

除了天后風光鍍金，本屆華語歌王則由搖滾天王張震嶽憑藉專輯《跟著感覺走》奪下，他同時也斬獲了「最佳作曲人獎」與「最佳華語專輯獎」，與Jolin並列今晚最風光的音樂人。台語獎項部分同樣競爭激烈，金曲歌王蕭煌奇再度發威，以《做一個惜情軟心的人》包辦「最佳台語男歌手獎」與「最佳台語專輯獎」；台語歌后則由PiA吳蓓雅以《離婚初體驗》爆冷封后。

此外，備受關注的「最佳新人獎」由呼聲極高的陳嫺靜奪下，人氣女團GENBLUE幻藍小熊則成功抱回「最佳演唱組合獎」，為華語樂壇注入嶄新新血。

【完整得獎名單】

年度專輯獎

《Pleasure》／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：JOLIN 蔡依林﹚

最佳華語專輯獎

《跟著感覺走》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：張震嶽﹚

最佳華語女歌手獎

JOLIN 蔡依林／《Pleasure》／華納國際音樂股份有限公司

最佳華語男歌手獎

張震嶽／《跟著感覺走》／滾石國際音樂股份有限公司

最佳專輯製作人獎

常石磊／《純妹妹》／禾聲文化娛樂有限公司﹙演唱者：單依純﹚

最佳演唱組合獎

GENBLUE幻藍小熊（XXIN、媛媛、AYEON、Lili、Ayako、Nico）／MIRROR／天空娛樂股份有限公司

年度歌曲獎

《幸福在歌唱》（電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲）《幸福在歌唱 (電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲)》／众悅娛樂有限公司（演唱者：A-Lin／作曲人：李方睿／作詞人：林孝謙）

最佳樂團獎

落日飛車（曾國宏、羅尊龍、陳弘禮、王少軒、黃浩庭）／《QUIT QUIETLY》／夕陽音樂產業有限公司

最佳裝幀設計獎

吳建龍、亞歷三小、蔡偉群／《SAX TAPE》／夕陽音樂產業有限公司

特別貢獻獎

屠穎

林煌坤

評審團獎

陳小霞《老翅膀》專輯

最佳台語專輯獎

《做一個惜情軟心的人》／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：蕭煌奇﹚

最佳台語女歌手獎

PiA吳蓓雅／《離婚初體驗》／吳蓓雅工作室有限公司

最佳台語男歌手獎

蕭煌奇／《做一個惜情軟心的人》／華納國際音樂股份有限公司

演奏類最佳專輯獎

《Over The Moons》／種種可能企業有限公司﹙演奏者：蘇郁涵﹚

演奏類最佳專輯製作人獎

黃瑞豐、吳政君／《傳奇．雙擊--新視界》／麥丁文化事業有限公司﹙演奏者：黃瑞豐、吳政君﹚

演奏類最佳作曲人獎

蘇郁涵／Pieces Peace 碎碎平安《Over The Moons》／種種可能企業有限公司﹙演奏者：蘇郁涵、Alex LoRe、Anna Webber、Matt Mitchell、陳穎達、Marty Kenney、James Paul Nadien、Shinya Lin﹚

最佳客語專輯獎

《Ngai》／予浪創樂股份有限公司﹙演唱者：黃宇寒﹚

最佳客語歌手獎

陳以諾Sarah／《慢花誌》／環球國際唱片股份有限公司

最佳MV獎

Dumplings《我很抱歉》／何樂音樂有限公司﹙導演：林宏叡﹚

最佳作詞人獎

小寒／成人之美《完整的大人》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：彭佳慧﹚

最佳單曲製作人獎

ØZI、鶴 The Crane／FINAL FINAL FINAL (feat. The Crane, Gummy B)《SWIRL》／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：ØZI、The Crane、Gummy B﹚

最佳新人獎

陳嫺靜／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》／顏社企業有限公司

最佳編曲人獎

裘德、崔展鴻／銀色荒原《離開銀色荒原》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：裘德﹚

最佳作曲人獎

張震嶽／浪人的…《跟著感覺走》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：張震嶽﹚

最佳演唱錄音專輯獎

Pleasure／ 華納國際音樂股份有限公司 （主要錄音人員：王永鈞、陳文駿、Xavier Daniel／主要混音人員：Josh Gudwin、Jon Castelli、Phil Tan／主要母帶後製人員：Dale Becker）

最佳演奏錄音專輯獎

《I Am Here》／ 華納國際音樂股份有限公司 （主要錄音人員：Vincent De Bast／主要混音人員：André Fernandes／主要母帶後製人員：André Fernandes）

最佳原住民語專輯獎

《Masonolay i Cepo’》／風潮音樂國際股份有限公司﹙演唱者：漂流出口﹚

最佳原住民語歌手獎

Suming 舒米恩／《Mikerid 引路》／米大創意有限公司

延伸閱讀：金曲獎｜蔡依林《Pleasure》英文歌詞佔半竟入圍華語專輯？網解畫

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】