甄妮談于朦朧墮樓　轟娛圈如《魷魚遊戲》：合夥謀害不服從的孩子

內地男星于朦朧11日驚傳墮樓身亡，終年37歲，消息震驚演藝圈。雖然警方火速排除刑事犯案嫌疑，其母也發聲表示事件屬「飲酒意外」，但外界卻不相信，連日內提出各種疑點，質疑于朦朧遭人設局謀殺，網上出現「要潛規則」、「被灌醉後侵害」、「被丟下樓」、「被劏肚」、「母親被控制」等言論。而朝陽公安分局前日（21日）發布警情通報，指已就事件拘捕三個人，罪名是「在網上編造傳播虛假信息、拼接炮製虛假視頻、嚴重擾亂公共秩序。」更強調要廣大網民不造謠、不傳謠、尊重家屬意願、保護個人隱私等。

「樂壇風紀」甄妮，在天后李玟前年離世後，曾多次就住她遭《中國好聲音》節目組侮辱而發聲，並連發多個帖文；今次甄妮再就于朦朧事件發聲，標題為：「荒謬世代 自取滅亡。」她在留言欄提到于朦朧的名字，表示：「打開那裡就是于𣋡矓（于朦朧），大陸不辦就是沒天理！國際大笑話！最後看送那幾個出來『祭旗』，娛圈照樣有人排隊等著入甕！明知山有虎 偏向虎山行！」她直言改變不了，很無助，問了千萬個「為什麼」會壞成這樣，感到無解又無奈。

此外，由於屢有傳聞指于朦朧因「拒絕潛規則」遭雪藏，資深前輩甄妮就分享自己的見解：「我真沒碰過什麼『淺（潛）規則』，不瞭解現在竟然敗壞到這種地步！年齡層還越來越小，不可思議！敗家子女一堆，小心祖宗三代子孫三代要招天譴！」她認為案件其實非常簡單、不太複雜，她說：「就是合夥謀害一個不服從的孩子！習以為常的犯罪者，才是最可惡的貨色！百姓管你老子是誰！不過是會投胎罷了！故事內容越扯越遠，天馬行空，每個都是編劇似的，用力賺死人錢吧！心不虧嗎？花的爽嗎？」

她再談到自己視為女兒的李玟（CoCo），稱：「一個變態的制度下，想要什麼真相？什麼正義？這麼多前車之鑑，此刻心中滿是CoCo！保護好自己，小朋友可以有夢想，但不能有越舉的奢求！捷徑是要付出代價的。該說No時就要說NO！造成遺憾，自己也有責！亡者速去極樂，擺脫今世的苦，去做個天使！再找個好人家，我為你祈禱！壞人定不得善終，時辰未到而已！莫急」她再續說：「娛圈有如『魷魚遊戲』，資方最惡毒，出錢玩S你！誘惑啊！抵擋不住！唉！」

她亦有安慰說「媽媽別難過了，千萬保重，有緣～下輩子仍是一家人。」並指世界太多規則不合理、世界太多善良被侵蝕，想活著就得將就一下世界，不在意的就醉眼看世界。

