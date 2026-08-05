《HOPE：逆襲希望港》成韓國今夏最賣座電影！BTS田柾國直言震撼

由《哭聲》、《追擊者》導演羅泓軫時隔10年自編自導的新作《HOPE：逆襲希望港》，上映後持續橫掃韓國票房，截至目前累積觀影人次已突破400萬。不僅成為今夏最賣座的韓國電影，也是2026年至今觀影人次第三高的作品，香港9月10日上映。



電影將一次推出2D、IMAX、4DX、ULTRA 4DX、D-BOX、SCREENX、Dolby Cinema，以及Dolby Vision＋Atmos等8種版本，讓觀眾依照喜好選擇不同觀影規格，完整感受導演打造的末日世界。

《HOPE：逆襲希望港》上映後持續橫掃韓國票房，截至目前累積觀影人次已突破400萬，成為今夏最賣座的韓國電影。（《HOPE：逆襲希望港》預告照）

更多《HOPE：逆襲希望港》預告照：

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值得一提的是，《HOPE：逆襲希望港》也是韓國影史首部同時支援IMAX、4DX、SCREENX與Dolby Cinema四大特殊影廳規格的電影。

其中4DX版本更提升10%至15%的特效強度，透過座椅震動、動態搖晃、風效、水霧等效果，搭配飛車追逐、槍戰等場面，帶來更具臨場感的觀影體驗；SCREENX則以三面延伸銀幕呈現壯闊場景，ULTRA 4DX更結合SCREENX與4DX技術，打造沉浸式視聽效果。

電影上映後，特殊版本也獲得韓國觀眾一致好評，不少影迷盛讚IMAX畫面震撼、4DX追逐戲臨場感十足，Dolby Cinema更因細膩畫質與環繞音效，讓不少二刷觀眾發現更多細節。

此外，全球人氣男團BTS成員田柾國日前也獨自前往戲院觀賞4DX版本，事後更開直播分享心得，直呼：「真的很有趣，看得非常開心！」他特別稱讚4DX效果相當出色，表示追逐戲讓他全程握緊拳頭，笑說：

那種生動感、速度感簡直要瘋了！

引發粉絲熱議，也再度替電影增添話題。

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